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Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

Jalgpalli MM
Neymar koondise treeningul
Neymar koondise treeningul Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondis peab ka oma teise MM-i alagrupimängu pidama ilma suurima tähe Neymarita, kes jääb Haiti vastu peetavast kohtumisest eemale.

Brasiilia Jalgpalliliit teatas, et ründaja jääb New Jerseysse, kus koondis turniiri ajal baseerub. Seal jätkab ta taastumist parema säärelihase vigastusest ning kasutab kohalikke taastumisvõimalusi.

Teisipäeval tegi Neymar pärast vigastust esimest korda murutrenni, kuid osales vaid osaliselt meeskonna treeningul. Seetõttu ei soovita koondise meditsiiniline personal tema naasmisega kiirustada.

34-aastane Neymar pole Brasiilia koondise eest vigastuste tõttu ligi kolm aastat mänguminuteid teeninud. Vaatamata sellele kuulus ta peatreeneri valikusse ning loodetakse, et ta saab koondist aidata turniiri hilisemas faasis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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