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Saksamaa algkoosseisu keskkaitsja turniir lõppes varakult

Jalgpalli MM
Nico Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Jalgpalli MM

Saksamaa jalgpallikoondist tabas valus tagasilöök, sest keskkaitsja Nico Schlotterbecki sai kohtumises Elevandiluurannikuga vigastada ja jääb mitmeks kuuks kõrvale.

Igapäevaselt Dortmundi Borussias palliv mängumees sai viga kohtumise alguses ja vahetati poolajal Antonio Rüdigeri vastu pingile. Uuringud tuvastasid hüppeliigese rebendi.

"Schotterbeck sai vasaku hüppeliigesse mediaalse külgsideme vigastuse ja jääb mitmeks kuuks eemale. Saksamaa meistriliiga hõbeda Dortmundi kaitsja jääb esialgu USA-s asuva meeskonna juurde," teatas koondis.

Peatreener Julian Nagelsmanni sõnul tuntakse temast kindlasti puudust, eriti mängu ülesehitavas faasis. "Need oleks võinud olla tema maailmameistrivõistlused," ütles ta. "Eile püüdsime kõik tema tuju tõsta - õnneks on ta väga positiivne tegelane, kes juba vaatab taas tulevikku."

"See on väga positiivne märk, et ta jääb esialgu siia meeskonna juurde, sest tal on mõju ka väljaspool väljakut. Vaatamata tema puudumisele oleme Jonathan Tahi, Antonio Rüdigeri, Waldemar Antoni ja Malick Thiawiga keskkaitses MM-il endiselt väga heas positsioonis."

Sakslased on alagrupiturniiri kahe esimese vooruga edasipääsu 32 parema hulka juba taganud. Viimases alagrupikohtumises tuleb minna neljapäeval vastamisi Ecuadoriga.

Toimetaja: Siim Boikov

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