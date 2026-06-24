Otse-eetri pahameel maksis ajakirjanikule MM-i töö

Paraguay jalgpalliajakirjanik Jorge Chipi Vera jäi ilma õigusest jalgpalli maailmameistrivõistlusi kajastada pärast seda, kui ta solvas otse-eetris Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) presidenti ja kohtunikku Paraguay 1:0 võidumängus Türgi üle.

Vera vihastas, kui Paraguay poolkaitsja Miguel Almiron sai turniiri esimese mängijana uue reegli alusel punase kaardi, mis keelab mängijatel väljakul konfliktide ajal käega suud katta. Otse-eetris nimetas ta FIFA presidenti Gianni Infantinot ja kohtunikku varasteks ning süüdistas neid jalgpalli tapmises.

Vera vabandas avalikult ja tunnistas, et läks emotsioonidega liiale. Hiljem teatas ta, et FIFA otsustas tal enam maailmameistrivõistlusi kajastada mitte lubada. FIFA juhtumit ei kommenteerinud, kuid Vera sõnakasutust peeti sobimatuks ja ajakirjanikule kohatuks.

ABC Cardinalis ja ABC TV-s töötav Vera vabandas ka oma tööandjate ja sponsorite ees. Ta ütles, et kohtuniku otsusega mittenõustumine ei õigusta kunagi sellist käitumist, ning võttis oma sõnade eest täieliku vastutuse.