TÄNA OTSE | Hispaania alustab MM-i Roheneemesaarte vastu

Esmaspäeva õhtul pannakse Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril pall mängu H-alagrupis, kui 16 aastat tagasi maailmameistriks tulnud Hispaania kohtub esmakordselt MM-ile pääsenud Roheneemesaartega. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu.

Valitsev Euroopa meister Hispaania läks tänavustele maailmameistrivõistlustele ühe suursoosikuna ning võib esmaspäeval saada ühe suure lisanduse, sest klubihooaja lõpus viga saanud Lamine Yamal tegi nädalavahetusel koondisega terve trenni kaasa.

Peatreener Luis de la Fuente ütles pühapäeval pärast tiimi treeningut, et 18-aastane ründetäht on füüsiliselt valmis, aga alustab võib-olla MM-i esimest mängu pingilt. "Hea uudis on see, et ta on täiuslikus vormis," sõnas juhendaja. "Ta jõudis sellesse punkti, kus lootsime teda näha. Kõik on kombes, nii tema, Nico [Williams] kui ka Victoriga [Munoz]. Nad on kõik olemas, aga ei mängi tingimata tervet mängu."

Hispaania koosseis on üks maailma tugevamaid, lisaks Yamalile ohustavad vastase väravat koondise eest 25 tabamust saanud Mikel Oyarzabal, 24 väravat löönud Ferran Torres ning sarnaselt Yamalile kuue väravaga hakkama saanud Nico Williams. Näis, kas peatreener Luis de la Fuente tahab Yamalile ja Williamsile kohe mänguaega anda või jäetakse dünaamilised ründajad esimeseks mänguks veel taastuma. Keskvälja tugevdab kapten Rodri, tuge pakuvad muuhulgas Dani Olmo, Gavi, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz ja Pedri. Kaitseliin on samuti soliidne, äärtel tegutsevad Marc Cucurella ja Pedro Porro.

Roheneemesaarte näol on tegemist MM-debütandiga, kelle koosseisust leiab ohtralt kogemust ning omajagu potentsiaali. Kaptenipeale kannab koondist 98 mängus esindanud Ryan Mendes, kellest saab MM-il tõenäoliselt koondise ajaloo esimene saja mängu mees. 25-aastane Dailon Livramento lõi valiksarjas neli väravat, mis aitasid koondise esimest korda maailmameistrivõistlustele.

Kell 22 alustab oma MM-i Belgia, kes kohtub Egiptusega. Öösel vastu esmaspäeva lähevad veel vastamisi Saudi Araabia ja Uruguay ning Iraan ja Uus-Meremaa.