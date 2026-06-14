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MM-i avakaotusega alustanud Türgi peatreener: palun andestage meile

Jalgpalli MM
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Türgi jalgpallikoondise peatreener Vincenzo Montella vabandas fännide ees pärast seda, kui tema meeskond kaotas jalgpalli maailmameistrivõistluste D-alagrupi avamängus Austraaliale 0:2.

Enne kohtumist favoriidiks peetud Türgi valdas küll suurema osa mängust palli, kuid jäi hätta Austraalia kiirete vasturünnakutega. Türgi meedia nimetas tulemust valusaks läbikukkumiseks ning mitmed eksperdid kritiseerisid teravalt ka Montella taktikalisi valikuid.

"Palun andestage meile. Tahtsime teile võidu tuua, kuid see ei õnnestunud. Teeme kõik vajaliku, et järgmised mängud võita," sõnas Montella pärast kohtumist Türgi väljaande Hürriyet vahendusel.

Austraalia kangelaseks kerkis 20-aastane Nestory Irankunda, kes viis oma meeskonna 27. minutil juhtima ning sai ühtlasi läbi aegade noorimaks Austraalia koondislaseks, kes on MM-finaalturniiril värava löönud. Lõppseisu vormistas 75. minutil Connor Metcalfe.

Tansaania põgenikelaagris sündinud Irankunda valiti ka kohtumise parimaks mängijaks.

Austraalia alustas kohtumist koguni kümne MM-debüütandiga algkoosseisus, kuid suutis sellest hoolimata türklaste rünnakud edukalt neutraliseerida. Kuigi Türgi tekitas mitmeid võimalusi, Austraalia väravavahti Patrick Beachi ei suudetud kordagi üle mängida.

D-alagrupis juhivad avavooru järel United States ja Australia kolme punktiga. Türgi järgmine kohtumine Paraguay vastu võib kujuneda otsustavaks, sest kaotus jätaks nende edasipääsulootused väga keerulisse seisu.

Tegemist on Türgi esimese MM-finaalturniiriga pärast 2002. aastat, mil saavutati üllatuslik pronksmedal. Austraalia osaleb maailmameistrivõistlustel juba seitsmendat korda ning kuuendat finaalturniiri järjest.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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