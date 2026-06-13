TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

Põhja-Ameerikas toimuv jalgpalli MM-finaalturniir jätkub laupäeval B-alagrupi mänguga Šveitsi ning Katari vahel. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov.

Šveits läheb laupäevasele mängule vastu favoriidirollis, olles teeninud valiksarjas neli võitu ja kaks viiki. MM-iks valmistudes pidasid šveitslased neli kontrollkohtumist, nendes mängudes teeniti võit Jordaania üle ning viik Austraalia ja Norra vastu, aga Saksamaale jäädi märtsis alla tulemusega 3:4.

Alates 2006. aastast igal MM-il mänginud Šveitsi koosseis on tugev, aga nn kuldse põlvkonna aeg hakkab läbi saama - pikalt koondist esindanud Xherdan Shaqiri, Fabian Schär ja Yann Sommer on karjääri lõpetanud. Kaptenipaela kannab keskvälja patrulliv Granit Xhaka, ohtralt rahvusvahelist kogemust on ka kaitsja Ricardo Rodriguezel. Peatreenerina jätkab ise Šveitsi koondist 49 mängus esindanud Murat Yakin, kes juhendas koondise Katari MM-il kaheksandikfinaali ning kaks aastat tagasi EM-il veerandfinaali.

Katari meeskond tegi kolm ja pool aastat tagasi võõrustajana MM-debüüdi, kuid ei suutnud toona Ecuadori, Senegali ja Hollandi vastu võiduarvet avada. Aasia kvalifikatsiooniturniiril teenis Katar 18 mänguga kümme võitu ning kindlustas teist korda pileti MM-finaalturniirile, kui alistas eelmise aasta oktoobris Araabia Ühendemiraadid 2:1. See tähistab samas koondise viimast võitu rahvusvahelises mängus, Katar jäi võiduta nii kolmes MM-ile eelnenud kontrollkohtumises kui ka kolmes mängus Araabia karikaturniiril.

Võistkonna peatreeneriks toodi eelmise aasta mais kogenud hispaanlane Julen Lopetegui, kelle jaoks on kujunenud suurimaks väljakutseks kaitse tugevdamine - MM-valiksarja teises ringis lubas Katar omale kümne mänguga lüüa 24 väravat. Meeskonnas on kogemust küllaga, kapteni rollis on koondist 186 mängus esindanud rekordinternatsionaal Hassan Al-Haydosi. Koosseisus on ajaloo resultatiivseim mängija Almoez Ali, keda abistab dünaamiline Akram Afif. Silma tasub peal hoida ka keskväljal, kus tegutseb kogenud mängijate kõrval 23-aastane Mohamed Manai, keda peetakse Katari jalgpalli suurimaks tulevikutegijaks.

MM-i viiendat mängu võõrustab USA läänerannikul Santa Claras asuv Levi's Stadium, mis on ameerika jalgpalli klubi San Francisco 49ersi koduväljak. 2014. aasta suvel avatud staadion on võõrustanud kahel korral Super Bowli, seejuures selle aasta veebruaris toimunud finaalmängu.

Öösel vastu pühapäeva toimub veel kolm mängu: viiekordne maailmameister Brasiilia alustab Eesti aja järgi kell 1 turniiri Maroko vastu, kell 4 pannakse pall mängu Haiti ja Šotimaa mängus. Need neli tiimi kuuluvad C-alagruppi, lisaks algab kell 7 hommikul D-alagrupis mäng Austraalia ja Türgi vahel.