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TÄNA OTSE | Kas Kanada paneb koduseinte toel kaotusteseeriale punkti?

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Täna kell 21.35 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri B-alagrupi kohtumiselt Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Mark Lelov. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis ka otseblogi vahendusel.

Kanada koondis mängib MM-finaalturniiril kolmandat korda, aga esimest korda võõrustajana. Seni pole kuigi hästi läinud: nii 1986. aastal Mehhikos kui ka eelmisel korral Kataris kaotas meeskond kõik kolm alagrupikohtumist.

Nüüd on lootused kindlasti kõrgemal ja viimase aasta jooksul on kaotatud vaid üks kohtumine. Võidetud on aga kuus ja viigistatud seitse kohtumist. Tõsi, pärast kaotust mullu suvel Gold Cupi veerandfinaalis penaltiseeria järel Guatemalale on peetud vaid sõpruskohtumisi.

Tänavu märtsis viigistati Torontos nii Islandi (2:2) kui ka samuti finaalturniiril osaleva Tuneesiaga (2:0). Vahetult enne finaalturniiri alistati veel üks finaalturniiril osaleja ehk Usbekistan (2:0) ja Iirimaaga mängiti välja 1:1 viik.

Bosnia ja Hertsegoviina osaleb pärast suure Jugoslaavia lagunemist MM-finaalturniiril teist korda. Tosina aasta eest Brasiilias jäädi pidama alagruppi, kuigi võrreldes Kanadaga on läinud neil ajalooliselt paremini: kahe kaotuse kõrval on ka üks võit.

Valiksarja alagrupis jäädi kahe punktiga alla Austriale, aga teine koht Rumeenia ja Küprose ees tagas sõelmängude võimaluse. Seal suudeti võita kaks tähtsat penaltiseeriat: kõigepealt Walesi üle ja siis lükati auti ka neljakordne maailmameister Itaalia, kes jääb finaalturniirilt juba kolmandat korda järjest eemale.

Kui Walesist ja Itaaliast ei õnnestunud normaalajal jagu saada, siis samal viigilainel jätkati ka vahetult finaalturniiri eel kontrollkohtumistes: Põhja-Makedooniaga jäeti väravad löömata ning mäng Panamaga lõppes 1:1.

Bosnia ja Hertsegoviinale on kindlasti abi asjaolust, et Kanada kapten ja tähtmängija Alphonso Davies jääb avakohtumisest vigastuse tõttu kõrvale. Enim tuleb neil aga tähele panna Vahtralehemaa läbi aegade parimat väravakütti (39 tabamust) Jonathan Davidit. Samas on Balkani koondisel vastu panna 40-aastane legend Edin Džeko, kes valiksarjas kõmmutas palle vastase puuri kuuel korral.

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ETV
B-alagrupp
Kanada – Bosnia ja Hertsegoviina
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov

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