Southgate kriitikatulvast: aeg-ajalt peab selles ametis olema ka nauditavat

Šveits läks laupäevast veerandfinaali Breel Embolo 75. minuti värava järel juhtima, aga Bukayo Saka viigistas vaid viis minutit hiljem ning järgnenud penaltiseerias tabasid inglased kindlalt kõik oma viis 11 meetri karistuslööki. Poolfinaalis läheb eelmise EM-i finalist vastamisi Hollandiga.

Southgate'i käe all on Inglismaa sajast mängust võitnud 60 ja viigistanud 24, 2018. aasta MM-il kaotati poolfinaalis Horvaatiale ning tunamullu veerandfinaalis Prantsusmaale. Saksamaal toimuva EM-i esimese nelja mänguga sai Southgate Inglismaa kesise mängupildi tõttu parajalt kriitikat.

"Iga natukese aja tagant peab selles ametis olema midagi nauditavat," rääkis Southgate pärast Šveitsi alistamist reporteritele. "Armastan mängijaid ja nendega selliste hetkede jagamist. Ma ei saa salata, et kui asjad lähevad isiklikuks, teeb see haiget. Minu arust ei ole normaalne, kui sinu suunas õlut loobitakse. Nüüd oleme aga neljast turniirist kolmel jõudnud poolfinaali, jätkame võitlemist ning selle teekonna nautimist."

"Võtsin selle töökoha vastu, et üritada Inglismaa jalgpalli arendada, et anda meile selliseid õhtuid. Tahame nüüd inimestele veel midagi pakkuda: me ei ole kunagi mänginud väljaspool Inglismaad toimuvas finaalis, me ei ole kunagi EM-i võitnud. Tahame selle saavutamisega ajalukku minna," lisas Southgate.

Inglismaa juhendaja sõnul on praegustel koondislastel omadusi, mis asetavad nad samale pulgale suurturniiridel edu saavutanud meeskondadega. "Inglismaa alustas tihti suurturniiridel esimest 25 minutit hästi, läks varakult juhtima, aga langes siis ikkagi varakult välja. Meil ei olnud turniirikogemust või -tarkust. See grupp on aga erinev, nad hoiavad pikemate perioodide vältel palli. Me ei ole alati parimad, aga üldiselt oleme näidanud vastupidavust, mida on edukad suurturniiride võistkonnad teinud aastaid: Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania - asi pole vaid puhtalt jalgpallis, neil on ka teisi omadusi," rääkis Southgate.