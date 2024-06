C-alagrupi viimastes mängudes jäid väravad löömata

D-alagrupis möödus viimane mängupäev tõeliselt pingeliselt, kuid avapoolajal jõudis väravani vaid Austria, kes läks Hollandi varasest omaväravast juhtima. Teisel poolajal lõid need meeskonnad lausa neli väravat, kuid Austria teenis üllatusliku 3:2 võidu.

Teises mängus lõi maskiga mänginud Kylian Mbappe oma karjääri esimese värava EM-finaalturniiril, kui realiseeris 56. minutil penalti. Kohtumise 79. minutil sündis aga viigivärav, kui Poola tähtmängija Robert Lewandowski omakorda penaltipunktilt realiseeris.

Mängupäeva kolmandalt kohalt alustanud Austria teenis päeva lõpuks kuue punktiga esikoha, teisena pääses edasi viis punkti kogunud Prantsusmaa ning Holland pääseb nelja silmaga samuti edasi.

C-alagrupi viimases voorus läksid omavahel vastamisi Inglismaa ja Sloveenia ning Taani ja Serbia. Inglased jõudsid avapoolajal korra väravani, kuid Bukayo Saka tabamus ei lugenud suluseisu tõttu. Ka teises mängus jõudis pall väravasse, kuid taanlaste värav ei lugenud, sest Christian Erikseni nurgalöök läks juba õhus üle otsajoone. Teisel poolajal oli veel omajagu võimalusi ning Serbia lõi palli taanlaste väravasse, kuid ka see ei lugenud, sest väravalööja oli suluseisus.

Mõlemad mängud lõppesidki väravateta viigiga, mis tähendas, et C-alagrupi tabeliseisus muudatusi ei sündinud. Inglismaa teenis viie punktiga esikoha, kolm punkti kogunud Taani pääses teisena edasi ja edasipääsu kindlustas ka kolm silma teeninud Sloveenia, kes polnud varem jalgpalli suurturniiril edasipääsu pälvinud.

Alagrupiturniirid kulmineeruvad kolmapäeval, kui peetakse viimased kohtumised E- ja F-alagrupis.

Enne mänge:

D-alagrupi viimases mänguvoorus kohtuvad Dortmundis teisel kohal olev Prantsusmaa ning juba edasipääsulootused minetanud Poola. Prantsusmaa alustas EM-i 1:0 võiduga Austria üle ning tegi siis väravateta viigi Hollandiga. Prantsusmaa meedia kirjutas mängu eel, et avamatšis ninaluu murdnud Kylian Mbappe naaseb Poola vastu algkoosseisu.

Samal ajal Berliini olümpiastaadionil toimuvas matšis mängib sarnaselt Prantsusmaale nelja punkti peal olev Holland Austriaga, kellel on kahe vooruga kolm punkti. Viigi korral tagavad mõlemad meeskonnad edasipääsu. Holland on viimase viie ametliku mänguga lubanud endale lüüa vaid ühe värava, Austria on oma viimasest üheksast matšist võitnud seitse ja viigistanud ühe.

Õhtul saavad asjad selgeks ka C-alagrupis, kui nelja punkti peal olev Inglismaa mängib Kölnis kaks punkti kogunud Sloveeniaga ning Münchenis jagavad maid kaks mängu viigistanud Taani ja ühe punkti teeninud Serbia.

"[Esitus Inglismaa vastu] oli meile veidi vajalik," ütles Taani ründaja Andreas Skov Olsen teises voorus tehtud 1:1 viigi kohta. "Oleme seda esitust juba pikka aega otsinud. See tuli meie jaoks täiuslikul ajal."

Eelmises mängus oleks kaotus Sloveeniale jätnud Serbia väga keerulisse olukorda, ent Luka Jovici hiline värav tähendab, et neil on endiselt kõik mängus. "On uskumatu sellisel viisil värav lüüa," ütles rõõmus Jovic ajakirjanikele. "Mul on hea meel, et kindlustasime oma esimese punkti ja jäime konkurentsi. Peame hoidma pea kõrgel ja keskenduma nüüd täielikult Taanile."