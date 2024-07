Türgi lülitas alagrupi võitnud Austria välja, edasi ka Holland

Eelviimases kaheksandikfinaalis sai 1988. aastal Euroopa meister Holland jagu Rumeeniast 3:0. Skoori avas 20. minutil Cody Gakpo, kes andis 83. minutil Donyell Maleni tabamusele resultatiivse söödu. Malen lõi mängu üleminutitel ka Hollandi kolmanda värava.

Rumeenial väga head võimalused puudusid. Holland hoidis 62 protsenti ajast palli, neil on 24 väravavõimalust rumeenlaste viie vastu ja 13 nurgalööki rumeenlaste nelja vastu.

Hilisemas mängus oli Türgi parem Austriast 2:1. Seejuures asuti juba esimesel minutil keskkaitsja Merih Demirali tabamusest juhtima. Sama mees lõi 59. minutil nurgalöökist ka türklaste teise värava.

Austria vahetusmees Michael Gregoritsch suutis 66. minutil kaotusseisu minimaalseks vähendada, aga päästvat viigiväravat ei tulnud ning D-alagrupi Prantsusmaa ja Hollandi eest võitnud Austria langes välja.

Enne mänge:

Holland viigistas 25. juunil toimunud viimases alagrupivoorus Austria vastu kaks korda, aga pidi ikkagi tunnistama austerlaste 3:2 paremust ja leppis grupis lõpuks kolmanda kohaga.

"Ma ei mänginud Austria vastu oma parimat jalgpalli. See mõjutab mind. Asjad peaks paremad olema. Kogu meeskond läks alt, aga vaatan esmajoones peeglisse ja tean, et oleksin pidanud olema palju parem," rääkis Hollandi kapten Virgil van Dijk mängu järel. "Võib-olla hindasime end üle. Oleme omavahel paljudest asjadest karmide sõnadega rääkinud ja nüüd peame seda tõestama. Me ei vaata kaugemale kui meie järgmine vastane ning ei alahinda kedagi," kinnitas van Dijk.

Rumeenia alustas oma turniiri suurepärase 3:0 võiduga Ukraina üle, sai kahest järgmisest mängust vaid ühe punkti, aga võitis ikkagi E-alagrupi. "Teame, et peame mängima täiuslikult, kui tahame võita. Vaimselt peame olema väga tugevad ja otsustavad," sõnas Rumeenia peatreener Edward Ioranescu.

Õhtuses ERR-i telemängus mängib Prantsusmaa, Hollandi ja Poola ees D-alagrupi võitnud Austria F-grupis Portugali järel kuue punktiga teise koha saanud Türgiga.

Viimases grupimängus lausa 11 kollast kaarti saanud Türgit ei saa kaheksandikfinaalis võistluskeelu tõttu aidata kapten Hakan Calhanoglu ega kaitsja Samet Akaydin. "Oleme ilma kahe mängijata, kes on asendamatud. Muidugi häirib see meid," kinnitas Türgi peatreener Vincenzo Montella.