UEFA algatas Albaania jalgpalliliidu suhtes distsiplinaarmenetluse

Euroopa jalgpalli juhtorgan teatas pühapäeval avalduses, et ta on alustanud menetlust ka Albaania fännide üle, kes Itaalia ja Albaania mängu ajal pürotehnikat süütasid ning edastasid provokatiivseid sõnumeid.

UEFA ei andnud täiendavaid üksikasju sõnumi kohta, mida väidetavalt edastati. Organisatsioon teatas, et UEFA kontrolli-, eetika- ja distsiplinaarkomisjon (CEDB) langetab selle küsimuse osas otsuse lähiajal.

FSHF pressiesindaja teatas avalduses, et nad plaanivad esitada CEDB-le ametliku avalduse UEFA poolt määratud tähtaja jooksul. "Soovime rõhutada, et kõik vajalikud meetmed võeti selleks, et tagada mängu edukas korraldamine," lisas pressiesindaja.