Island inspireeris Serbia ründajat

Serbia koondis kohtub pühapäeval C-grupi avavoorus Inglismaaga, kes kaotas oma viimases kontrollmängus Wembley staadionil Islandile 0:1.

Sellegipoolest on Inglismaa üks EM-i peamisi favoriite. "Keegi pole võitmatu," sõnas Vlahovic pressikonverentsil. "Vaatasime mängu Islandiga ja seal on asju, mida saab neilt kopeerida, sest nad võitsid neid Wembleyl 80 000 inimese silme all."

"Kõik on võimalik. Nad on favoriidid, võib-olla kõige suuremad, kuid usume endasse ja liigume edasi samm-sammult, et näidata end parimast küljest. Sel moel on meil rahulikum sisekliima ja saame eelseisvateks mängudeks rahulikumalt valmistuda."

Igapäevaselt Torino Juventuses palliv Vlahovic lõi lõppenud hooajal klubi eest 18 väravat, aga nimetab vastaste Harry Kane'i üheks maailma parimaks ründajaks. "Ma ei taha endale pingeid peale panna ega end temasugusega võrrelda," lausus serblane.

"Muidugi on see minu jaoks võimalus, sest mina mängin pingevabalt, aga kõik ootavad, et Inglismaa võidab EM-i, nii et seega on meil hea šanss."

Lisaks Serbiale ja Inglismaale mängivad EM-i C-alagrupis veel Taani ja Sloveenia.