Haigus kimbutab Prantsusmaa meeskonda, eriti keskkaitsjaid

Kolmapäeval Maroko vastu peetud poolfinaalis ei teinud sel põhjusel kaasa keskkaitsja Dayot Upamecano ega poolkaitsja Adrien Rabiot. Nüüd on tõbised teisedki keskkaitsjad Raphael Varane ja Ibrahima Konate.

Maroko vastu värava löönud ründaja Randal Kolo Muani sõnul on haigestunud mängijad isolatsioonis oma tubades. "Need, kes on haiged, jäävad tuppa," lausus Kolo Muani. "Arstid hoolitsevad nende eest ja me rakendame sotsiaalset distantseerumist. See kord on väga paigas."

Teine ründemängija Ousmane Dembele lisas, et meeskond viirust ei karda. "Oleme võtnud kasutusele ettevaatusabinõud ja ma arvan, et kõik on mänguks valmis," sõnas Barcelona jalgpallur.

Peatreener Didier Deschamps ütles kolmapäeval, et ootab Upamecanot ja Rabiot'd finaaliks tagasi. Aga isegi nende tervenemise korral tekib küsimus kaitseliini osas, sest Varane'i ja Konate puudumine jätaks kolmest eelistatud keskkaitsjast kaks ikkagi kõrvale.

MM-finaal Prantsusmaa ja Argentina vahelt toimub pühapäeval, 18. detsembril Eesti aja järgi algusega kell 17.00. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.30.