Veel kaks peatreenerit lahkusid ametist pärast MM-ilt väljalangemist

Brasiilia koondise peatreenerina kuus aastat ametis olnud 61-aastane Tite teatas pärast kaotust Horvaatiale, et ei jätka enam meeskonna eesotsas.

Tite ütles enne turniiri, et lahkub peatreeneri kohalt, hoolimata sellest, kuidas läheb Brasiilial MM-finaalturniiril.

"See on valus lüüasaamine, kuid ma lähen rahus. See on tsükli lõpp," ütles Tite. Brasiilia kaotas veerandfinaalmängus penaltiseerias Horvaatiale.

"Ma ütlesin seda juba poolteist aastat tagasi. Ma ei tulnud siia selleks, et võita ja siis ümber mõelda ja öelda, et jään. Inimesed, kes mind tunnevad, teavad seda."

Tite asus meeskonna peatreeneriks 2016. aastal ja võitis 2019. aastal Copa America, kuid ei suutnud Brasiiliat kahel viimasel MM-il veerandfinaalist kaugemale viia.

Lisaks lahkus ametist ka Hollandi koondise peatreener Louis van Gaal. Holland langes konkurentsist 9. detsembri hilisõhtul, kui veerandfinaalmängus jäädi penaltite järel alla Argentinale.

Van Gaal asus Hollandi koondist juhendama kõigest 16 kuud tagasi. Võimaliku asendusena nähakse Ronald Koemanit.

Van Gaal oli juba kolmandat korda Hollandi koondise peatreener. Varasemalt on ta koondist juhendanud aastatel 2000-2001 ja 2012-2014.

"Ma ei jätka. See oli minu viimane matš minu kolmandal peatreeneri ametiajal," ütles Van Gaal mängujärgsel pressikonverentsil.

"Selle aja jooksul juhendasin meeskonda 20 matši vältel ja me ei kaotanud mitte ühtegi mängu. Ma ei tea, mitu kohtumist me võitsime, kuid võite Google'ist otsida Louis van Gaal, Hollandi koondis ja näha väravate vahet ise."

Louis van Gaal pole MM-il kunagi ühtegi mängu 90 ega 120 minuti jooksul kaotanud. Vaid kahel korral (2014, 2022) on penaltiseerias Argentinale alla jäädud ja seejärel konkurentsist välja langetud.

