Lõuna-Korea peatreener lahkus ametist

Lõuna-Korea kaotas esmaspäeval kaheksandikfinaalis 1:4 Brasiiliale ja langes konkurentsist. "Teatasin just mängijatele ja alaliidu presidendile, et lahkun ametist. See on otsus, mille ma septembris vastu võtsin. Tänan mängijaid ja alaliitu kõige eest, mida nad on teinud. Nad andsid endast parima ning olen väga rahul ja uhke, et sain neid juhendada," ütles Bento pärast mängu.

"Nüüd pean mõtlema tulevikule. Lähen puhkusele ja pärast seda otsustan, mis saab edasi," lisas Bento.

53-aastane portugallane nimetati Lõuna-Korea peatreeneriks 2018. aasta augustis. Bento käe all võitis Lõuna Korea 35, viigistas 13 ja kaotas üheksa kohtumist.