Hispaania koondise peatreener pani ameti maha

52-aastane Enrique asus Hispaania koondise ette otsa 2018. aasta juulis. Tema käe all jõudis Hispaania eelmisel EM-il poolfinaali, kus jäädi penaltiseerias alla Itaaliale. Käimasoleval MM-il Hispaania ja Maroko normaal- ja lisaajal väravaid ei löönud ning penaltiseerias jäi 3:0 peale Maroko, pääsedes esimese Araabiamaade riigina MM-il veerandfinaali. Pärast mängu ütles Enrique, et tema on kaotuses süüdi. "Vastutus lasub minul, sest mina valisin kolm esimest lööjat," tõdes Luis Enrique. "Ülejäänud lööjad valis võistkond, aga me ei jõudnud isegi neljandani. Bono on selles valdkonnas hiilgav väravavaht."

"Hispaania jalgpalliliit tänab Luis Enriquet ja kogu tema tiimi tehtud töö eest rahvuskoondisega," seisis Hispaania jalgpalliliidu avalduses. "Soovime talle edu edaspidiseks."

Enrique leping Hispaania jalgpalliliiduga oli sõlmitud selle aasta lõpuni.

Uueks peatreeneriks nimetati senine Hispaania U-21 koondise juhendaja Luis de la Fuente.