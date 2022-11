Blatter: Iraan tuleks MM-ilt eemaldada

Iraanis puhkesid septembris protestid pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all. Protestijad on veendunud, et Amini surma põhjustasid ülekuulamisel kasutatud võtted. Kombluspolitsei huviorbiiti sattus Amini, sest ta kandis lühikest soengut, mis Iraani naistel on keelatud, ning ei kandnud pearätti, mis Iraani naistel on kohustuslik. Iraani on pikalt kritiseeritud naiste õiguste allasurumises.

"Iraan tuleks MM-ilt eemaldada," vahendab Šveitsi ajaleht Blick Blatteri sõnu.

Blicki teatel ütles Blatter, et kui tema oleks endiselt FIFA juht, oleks tema juba Iraani võistlustelt eemaldanud. Blatter olevat Blicki väljaandja peakorteris peetud vestlusringis öelnud, et tema jaoks on täiesti mõistetamatu, miks pole praegune FIFA president Gianni Infantino Iraani osas selget seisukohta võtnud. "Infantinol pole isegi julgust, et ajakirjanike küsimustele vastata," vahendab Blick Blatteri sõnu.

Blatteri sõnul peaks Infantino kuulama, mida praegu Iraani kohta arvatakse. "Aga ta ei taha seda teha. Võib-olla on tal kõrvade vahel mingi probleem," kurjustas Blatter.

Blick tõi välja, et kuigi Blatteri valitsemisajal polnud Iraanis nii ulatuslikke proteste, ei olnud ka toona naiste seisukord islamiriigis praegusest parem, aga Blatteri juhtimisel ei eemaldanud FIFA Iraani üheltki võistluselt.

20. novembril algaval Katari MM-il kuulub Iraan B-alagruppi koos Inglismaa, Walesi ja USA-ga.

Selle nädala alguses ütles 86-aastane Blatter, et Katarile MM-i korraldusõiguse andmine oli viga.