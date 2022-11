FIFA president kaitses oma kõnes Katarit ja seal algavat jalgpalli MM-i

Dohas peetud pressikonverentsil rääkis Infantino ligi tund aega ning kaitses oma kõnes Katarit ja seal peatselt algavat MM-finaalturniiri.

Kataris toimuvat jalgpalli MM-i on varjutanud mitmed probleemid, sealhulgas võõrtööliste surmad ja LGBT kogukonda kuuluvate inimeste halb kohtlemine.

Infantino avas oma kõne sõnadega: "Täna on mul tugevad tunded. Tunnen end katarlase-, araablase-, aafriklase-, gei-, ja võõrtöölisena."

Katari jalgpallikoondis alustab MM-turniiri pühapäeval Al Bayti staadionil Ecuadori vastu.

2021. aasta veebruaris teatas väljaanne Guardian, et Kataris on surma saanud 6500 võõrtöölist Indiast, Pakistanist, Nepalist, Bangladeshist ja Sri Lankalt. See arv põhineb Kataris asuvate riikide saatkondade esitatud arvudel.

Katari valitsuse sõnul on kogusumma siiski eksitav, sest kõik registreeritud surmajuhtumid ei olnud ainult nendest inimestest, kes töötasid jalgpalli MM-iga seotud projektides.

"Ma olen eurooplane. Selle eest, mida oleme maailmas 3000 aastat teinud, peaksime vabandama järgmised 3000 aastat, enne kui hakkame moraali lugema," ütles Infantino.

"Kui Euroopa nende inimeste saatusest tõesti hoolib, saavad nad luua legaalseid kanaleid, nagu Katar tegi, kus hulk neid töötajaid saab Euroopasse tööle tulla. Andke neile tulevikku, lootust," lisas Infantino.

"See ühekülgne kriitika on lihtsalt silmakirjalik. Huvitav, miks keegi ei tunnusta neid edusamme, mida siin on tehtud alates 2016. aastast," sõnas Infantino.

"Katar on valmis ja sellest saab kõigi aegade parim MM. Ma ei pea Katarit kaitsma, nemad saavad ennast kaitsta. Mina kaitsen jalgpalli," ütles Infantino lõpetuseks.