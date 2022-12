Prantsusmaa jõudis oodatult veerandfinaali

Prantsusmaa kangelaseks kerkis Kylian Mbappe, kes andis esimese poolaja lõpul resultatiivse söödu Olivier Giroud'le (44. minutil) ja lõi teisel poolajal ise kaks väravat (74. ja 90+1.), tõustes viie tabamusega finaalturniiri edukaimaks väravakütiks.

Tabamus oli ajalooline ka Giroud' jaoks, kellele see oli koondisekarjääri 52. väravaks. Prantsusmaa kõigi aegade vastavas nimekirjas möödus ta sellega Thierry Henryst ja tõusis ainuliidriks.

Kohtumise üleminutitel vilistas kohtunik penalti Poola kasuks ja kuigi Hugo Lloris püüdis Robert Lewandowski esimese löögi, siis liikus ta joonelt liiga vara ära ja korduslöögi saatis Barcelona ründaja puuri.

Eelvaade:

Prantsusmaa alagrupiturniir kulges üsna kindlalt: avamängus jäädi küll Austraalia vastu kiirelt 0:1 taha, aga võideti kohtumine 4:1. Teises mängus õnnestus Kylian Mbappe tabamuste toel võita Taanit 2:1 ja tagada edasipääs.

Viimases kohtumises Tuneesiaga ei olnud prantslastel enam suurt kaalul ja seetõttu pani peatreener Didier Deschamps väljakule B-koosseisu, kes kaotas 0:1.

Poola teekond 16 hulka oli pisut ärevam. Avamängus eksis Robert Lewandowski penaltil ja Mehhiko vastu piirduti 0:0 viigiga. Teises mängus õnnestus alistada Saudi Araabia 2:0.

Viimases kohtumises tuli tunnistada favoriit Argentina 2:0 paremust ja poolakate saatus sõltus palju samal ajal peetud teisest kohtumisest. Mehhiko 2:1 võit Saudi Araabia üle oli Euroopa tiimile sobiv.

Prantsusmaa tuleb pühapäeva õhtul väljakule kindlasti taas põhimeestega ja Poola kaitseliinil tuleb Mbappe kiirusega toime tulla. Samas on Poola väravavaht Wojciech Szczesny tõrjunud sel turniiril juba kaks penaltit ja ründetäht Lewandowski sai saudide vastu ka oma esimeses MM-finaalturniiri tabamuse kirja, mis ta liigpingest vabastas.

Prantsusmaa ja Poola olid viimati suurturniiril vastamisi 40 aastat tagasi, kui MM-i kolmanda koha mängus jäi peale Poola 3:2. Pärast seda on kohtutud viis korda ning Prantsusmaal on kirjas kaks võitu, kolm kohtumist on lõppenud viigiga. Viimane vastasseis jääb aga enam kui kümne aasta taha.