Väsimatu Griezmann tänas Prantsusmaa peatreenerit usalduse eest

Kui Kylian Mbappe on Kataris skoori teinud juba viiel korral ning Olivier Giroud läks kaheksandikfinaalis Poola vastu löödud väravaga Prantsusmaa kõigi aegade väravaküttide edetabelis Thierry Henryst mööda esimeseks, on eelmise MM-i parimate mängijate valimisel kolmandaks tulnud Griezmann tänavu olnud väljakul sügavamal tööhobuse rollis.

"Mul oli Taani vastu võimalusi, aga ei realiseerinud neid. Võib-olla ei mängi ma karistusalale enam nii lähedal," rääkis Griezmann võidu järel reporteritele. "Ma ei ole veel väravat löönud, aga ma ei löö ka 50 korda mängu jooksul peale. Võistkond vajab mind keskväljal, et olla ühenduslüliks kaitse- ja ründeliini vahel."

31-aastane Madridi Atletico elav legend on Prantsusmaa koondise eest väljakul käinud juba 71 järjestikuses kohtumises. "Võlgnen talle [koondise peatreenerile Didier Deschamps'ile] kõik, seega mängin Prantsusmaa eest, oma võistkonnakaaslaste eest, aga ka treeneri eest. Iga mäng, iga liikumine on minu tänusõna temale. Tahan teha kõike, et ta saaks oma number seitsme üle uhke olla," lisas Griezmann.

Tiitlikaitsja Prantsusmaa kohtub MM-finaalturniiril laupäeval veerandfinaalis Inglismaaga.