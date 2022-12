Giroud tõusis Prantsusmaa läbi aegade suurimaks väravakütiks

Kataris toimuvatel 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustel lõi Olivier Giroud Prantsusmaa 3:1 võidumängus Poola üle kohtumise avavärava, mis oli tema 52. tabamus Prantsusmaa koondise särgis.

- 52 goals in 116 games

Thierry Henry - 51 goals in 123 games

Antoine Griezmann - 42 goals in 108 games



France's all-time top goalscorer has a new leader#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RwKXsDlnZB