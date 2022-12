Maroko tegi jalgpalliajalugu ning alistas penaltitega Hispaania

Avapoolaeg algas rahulikult ning Hispaania valdas palli, Maroko võttis aga kohe kaitsepositsioonid sisse. Kumbki meeskond suuri riske ei võtnud ning oli näha, et Hispaania otsis liinide vahelt söötudega käike ettepoole. Maroko proovis vastaste väravat ohustada läbi kontrarünnakute. Esimese poolaja ohtlikuim olukord tekkis Hispaania värava all, kui Nayef Aguerd sai väga vabalt kastist peaga löögile, aga ei suutnud palli väravaraamidesse suunata.

Teine poolaeg jätkus sarnaselt esimesele. Hispaania kõigutas palli ühest äärest teise ning Maroko seisis kompaktselt kaitses. Teisel poolajal tehti samuti väga vähe pealelööke ning kumbki meeskond ei suutnud väga ohtlikke olukordi luua. Sündmustevaene normaalaeg lõppes seisuga 0:0.

Lisaaja jooksul ei suudetud samuti väravaid lüüa ning mängu saatus jäi penaltiseeria peale.

Penaltites alistas Maroko 3:0 Hispaania. Maroko väravavaht Yassine Bounou tegi kaks penaltitõrjet ega lasknud lüüa ühtegi penaltit enda seljataha. Maroko tegi selle võiduga jalgpalliajalugu. Varem pole ükski araabiamaade riik jalgpalli MM-il veerandfinaali jõudnud.

Maroko üllatas kõiki, minnes F-alagrupist esimesena edasi. Maroko mängis avavoorus 0:0 viiki Horvaatiaga ning võitis 2:0 Belgiat ja alistas 2:1 Kanada.

Hispaania alustas E-alagrupis võimsalt, alistades 7:0 Costa Rica. Teises mängus tehti 1:1 viiki Saksamaaga ning viimases voorus kaotati 1:2 Jaapanile.

Maroko ja Hispaania on omavahel varasemalt kohtunud kolmel korral. Viimati mängiti 2018. aastal kui kohtumine jäi 2:2 viiki. 1961. aastal mindi vastamisi kahel korral ning siis võitis Hispaania mõlemad kohtumised seisuga 1:0 ja 3:2.

Maroko teeks võidu korral ajalugu, kuna varasemalt pole kunagi veerandfinaali jõutud. Ainult viiel korral on MM-ile pääsetud ning parim tulemus pärineb 1986. aastast, kui jõuti 1/8-finaali ja saadi lõpuks 11. koht.

Hispaanial on ette näidata palju edukam ajalugu. Ühe korra on meistriks tuldud, mis juhtus 2010. aastal. Lisaks on neli korda jõutud veerandfinaali. 1950. aastal pääseti ka poolfinaali, kuid seal võeti vastu kaotus ja saadi kokkuvõttes neljas koht.