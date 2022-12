Järvela retronurk | Kuidas Luis Suarez tervele Aafrikale õppetunni andis

2010. aasta MM Lõuna-Aafrika Vabariigis pidi olema võistlus, kus Aafrika jalgpall saavutab lõpuks ometi vägevaid tulemusi ja näitab muule maailmale, et ka nemad suudavad absoluutsesse tippu jõuda. Plaan läks kiiresti lörri, sest kuuest Aafrika koondisest viis jäid alagruppi toppama.

Ainsana pääses edasi Ghana, kes alistas 1/8-finaalis Ameerika Ühendriigid ja kohtus siis veerandfinaalis Uruguayga. Sulley Muntari viis Ghana esimese poolaja lisaminutitel juhtima ja andis tervele kodumandrile lootust, et esimest korda MM-finaalturniiride ajaloos jõuab Aafrika koondis poolfinaali.

Uruguay kapten Diego Forlan seadis aga 55. minutil jalule viigi. Tema võimas karistuslöök oli Ghana väravavahi Richard Kingsoni jaoks püüdmatu. Normaalajal rohkem väravaid ei löödud ja siirduti lisaajale, mis kulges pingeliselt, aga väravateta, kuniks 120+1. minutil näis, et Ghana sammub poolfinaali.

Uruguay värava all toimus suur segadus ja Stephen Appiah pääses mõne meetri pealt peaga löögile nii, et väravavaht Fernando Muslera oli olukorrast väljas. Aga Uruguay ründaja Luis Suarez ei olnud, vaid seisis väravajoonel ning tõrjus palli kahe käega. Kohtunikud nägid kõike täpselt ja tegid, mida reeglid ette näevad – punane kaart Suarezele ja penalti Ghanale. Lööge see sisse ja Aafrika läbi aegade esimene poolfinaalikoht ongi olemas.

Ghana usaldas penalti meeskonna liidrile Asamoah Gyanile, kelle närvid aga ei pidanud vastu – ta läkitas palli latipõrke kaudu üle värava. Riietusruumi viiva tunneli juures lööki jälginud Suarez lõi selle peale lahti võimsa võidutantsu. Tühja see võistluskeeld poolfinaaliks – avantüür oli end õigustanud ja meeskond kaotusest päästetud!

Järgnenud penaltiseerias Gyan küll tabas, aga kaks tema meeskonnakaaslast mitte. Viienda lööja Sebastian Abreu panenka-penalti tagas Uruguayle 4:2 võidu ja viis nad poolfinaali. Kaaslased tassisid punase kaardi saanud Suarezt õlgadel kui kangelast. Gyan peitis silmi ega tahtnud maast püsti tõusta. Unistus oli läbi. Aafrika kodune MM sportlikult ebaõnnestunud.