Saksamaa jalgpallikoondis protesteeris FIFA vastu

Seitsme Euroopa jalgpallikoondise kaptenid plaanisid MM-finaalturniiril kanda seksuaalvähemusi toetavates värvides kaptenipaela, kuid rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) ähvardas kaptenipaela kandvaid mängijaid karistada.

FIFA-le vastuseks katsid Saksamaa koondise mängijad Jaapani mängu eel oma suud.

"Tahtsime kaptenipaelaga näidata väärtusi, mida Saksamaa rahvusmeeskond hindab - mitmekesisus ja vastastikune austus. Soovime koos teiste riikidega, et meie häält võetaks kuulda. Tegemist pole poliitilise sõnumiga. Inimõigused pole miski, mis on läbiräägitav. Inimõigused peaksid olema iseenesestmõistetavad, aga kahjuks pole see nii. Seepärast on selle sõnumi saatmine meie jaoks nii oluline," selgitas Saksamaa jalgpalliliit (DFB) Twitteri vahendusel.