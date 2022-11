Portugali keskkaitsja murdis treeningul kolm roiet

Portugali jalgpallikoondise keskkaitsja Danilo Pereira murdis treeningul kolm roiet ning see seab kahtluse alla tema edasise osalemise jalgpalli maailmameistrivõistlustel.

Portugali meedia teatas, et Pereira järgmistes alagrupimängudes enam kaasa ei tee. Alagrupist edasipääsu korral on tema edasine osalemine samuti kahtluse all.

Pereira sai vigastada laupäevasel treeningul.

Portugal on H-alagrupis esikohal pärast neljapäevast 3:2 võitu Ghana üle. Teises alagrupimängus kohtutakse esmaspäeval Lusaili staadionil Uruguayga. Viimases voorus mängitakse Lõuna-Koreaga.