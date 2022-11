Katari kohalikud ja MM-ile saabunud moslemid tervitavad alkoholikeeldu staadioneil

Alkoholikeelu teemal arvamust avaldanud moslemite sõnul ei tasu keelu taga näha mingit usufanatismi, sest eks kehtesta ju iga riik oma aladel reeglid, mida seal viibivad inimesed täitma peavad.

"Kui ma reisin Prantsusmaale või Ameerikasse, järgin ma reegleid, mis seal kehtivad. Isegi, kui ma olen erineval arvamusel või mul on selle kohta teisi asju öelda, aga ma järgin nende riikide reegleid," kommenteeris Tuneesia tööline Kataris Ahmed bin Ali.

Samuti leiavad kohalikud ja ka teistest riikidest Katarisse saabunud moslemid, et peale usu on alkoholikeeld ka kultuuriküsimus – ei pea läänemaailma inimesed olema need, kellele tingimata erandeid tehakse ka oma, kohaliku kultuuri arvelt. On ju maailmameistrivõistlustele oodata tuhandeid pealtvaatajaid, kellele alkohol üldse korda ei lähe.

"Ma isiklikult ei arva, et tuleks mingisugune erand teha, sest me peame meeles pidama, et siia, neisse rajatistesse, ei tule ainult eurooplased ja põhjaameeriklased. Tuleb ka hiigelhulk fänne Lähis-Idast, moslemiriikidest," ütles Kataris elav Ühendriigi kodanik Mohammad Ali.

Katar on maailmameistrivõistlusi suuresti kasutanud läänemaailmale vastandumiseks, näitamaks, et mäng, mille kunagi tõid Euroopast välja kolonistid, on praeguseks saanud läänevälise maailma pärisosaks. On meelde tuletatud, et enamik tänapäeva jalgpallitähti ei pärine Euroopast ega Põhja-Ameerikast.

Samas heidetakse Katarile endale ette kolonialistlikku käitumist, eriti just kaugematest Aasia riikidest pärinevate ehitajate ja tööliste julma ärakasutamist. Toimuva ebainimlikkusele juhtis tähelepanu Hollandi jalgpallimeeskond, mis täies koosseisus võõrtöölistega kohtumas käis.

"Ma arvan, päris kindlasti me ei ole pimedad, me ei ole kurdid, kas teate? Me näeme kõiki neid uudistesaateid, milles räägitakse päris palju sellest, mis siin käimas on. Seepärast on hea kujundada oma arvamus, vaadata oma silmaga ja kohtuda inimestega," ütles Hollandi jalgpallimeeskonna kapten Virgil van Dijk.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused Kataris algavad kahe päeva pärast.