Tarmo Rüütli EM-i finaalist: Itaalia ei lasknud ennast verest välja lüüa

Kas see, mis väljakul toimus ja mis taktikaga meeskonnad mängisid, oli turniiri senist käiku vaadates ootuspärane?

Ma ei usu, et seal väga palju prognoosida andis. Selge oli see, et mõlemad meeskonnad olid näidanud kõrgetasemelist jalgpalli - Itaalia võib-olla natuke rohkem särtsakat ja vähem mängu tapvat, kui nad mõnikord harrastanud on. Inglismaa oli samuti väga loov ja rünnakut lõpetav. Oli arvata, et alla selle taseme nad ei mängi. Mõlemad on tasemelt võrdsed ja nägime, et kummal rohkem näkkas, see võttis oma.

Kas normaal- ja lisaaega vaadates suutis üks koondis oma potentsiaali natuke rohkem välja mängida kui teine või mitte?

Mulle tundub, et Inglismaa tegi seda, mida ta oli võimeline tegema - ta läks juhtima, ta domineeris ja oli Itaaliale probleemiks. Teistpidi oli Itaalia meeskond, kes ei lasknud ennast verest välja lüüa, nad panid endast kõik mängu ja suutsid seisu viigistada. See kõik tuli huvitava võitluse, mitte mingite skeemide abil. Kõik olid aru saanud, et kui sa mingit teravust ei loo, siis ei juhtu mitte midagi.

Itaalia tuli raskest seisust välja ja suutis Inglismaa surve alla panna. Samal ajal ei saa Inglismaa kohta ühtegi halba sõna öelda, nad olid väga huvitava süžee paika pannud, alates vahetuste taktikast, kuidas nad vahetusi tegid ja reserve lõppu jätsid.

Võrdsed meeskonnad loksusid kuni lisaaja ja penaltiteni välja. Ega seal hetkegi rahu maa peal ei olnud.

Inglismaa peatreener Gareth Southgate ütles, et penaltilööjad määras tema. Millest teie arvates penaltilööjaid valides lähtuda, kui käes on nii tähtis hetk?

Seda on kõrvalt väga raske öelda, sa pead igat inimest tundma ja nende iseloomu ning närvikava teadma. Sa ei saa seda kõrvalt nii öelda. See, et Southgate sõna võttis, on õige. Ta võtab noortelt meestelt, kes eksisid, natuke pingeid maha. See jääb neid väga kauaks närima, et võib-olla nende tõttu ei tulnud seda tulemust, mida taheti.

Keegi pidi penaltilööjate valiku tegema ja ta ei pannud seda otsustavat käiku teiste õlule, vaid tegi selle ise ära ja nii ta ka tunnistas.