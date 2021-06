Prantsusmaa ja Portugali viik viis mõlemad edasi

Cristiano Ronaldo viis 31. minutil Portugali penaltist juhtima ja Karim Benzema viigistas avapoolaja üleminutitel samuti penaltist.

Paar minutit pärast teise poolaja algust lõi Benzema oma teise värava, aga 60. minutil sai Portugal taas penalti ja Ronaldo ei eksinud ka seekord.

F-grupi võitnud Prantsusmaa kohtub kaheksandikfinaalis Šveitsiga ja Portugal läheb vastamisi Belgiaga.

Samad meeskonnad olid viimati vastamisi UEFA Rahvuste liigas eelmise aasta lõpus. Prantsusmaal tehti 0:0 viik, Portugalis võtsid prantslased 1:0 revanši 2016. aasta EM-finaali eest, kui Pariisis tõstis karika pea kohale Cristiano Ronaldo ja Portugali koondis.

Prantsusmaa sai magusa võidu 2018. aasta maailmameistrivõistlustel ning koondis pole vahepealse ajaga grammigi kehvemaks muutunud, pigem vastupidi. Ründeliinis on juures Karim Benzema, Paul Pogba on Prantsusmaa eest mängides hoopis teist nägu kui klubis, N'Golo Kante'd sooviks enda ridadesse iga meeskond ning Mbappe jookseb eest ära kõigil kaitsjatel.

Käesolevat EM-i alustati 1:0 võiduga Saksamaa üle. Mõneti üllatuslikult loovutati pallivaldamine täielikult Saksamaale - prantslastele kuulus mänguvahend vaid 38 protsenti mänguajast - kuid Mats Hummelsi omaväravast piisas ning kiirrünnakutel näidati korduvalt oma ohtlikkust.

Ungari vastu mindi ülikindla soosikuna ning ehk saigi see prantslaste komistuskiviks. Vaatamata kindlale mängulisele ülekaalule ei suudetud madjarite väravavõrku kuidagi lahti muukida. Hoopis ungarlased asusid poolaja eel juhtima. Antoine Griezmann küll viigistas, ent rohkemaks ei oldudki suutelised. Nelja punktiga on edasipääs alagrupist siiski kindel ning kaheksandikfinaalis on Prantsusmaa tõenäoliselt kõigi vastu favoriidistaatuses.

Valitseva Euroopa meistri edasipääsulootused on head

Kui Prantsusmaa tugevnemisest võrreldes eelmiste suurturniiridega sai juba räägitud, siis sama võib öelda ka Portugali kohta. Cristiano Ronaldo on küll juba 36-aastane, kuid kõmmutab endiselt väravaid nii klubi kui ka riigi eest. On vaid aja küsimus, mil temast saab läbi aegade edukaim väravakütt rahvuskoondise eest. Ka käesoleval turniiril on CR7 juba kolmel korral väravat sahistanud ja pole põhjust arvata, et ta sellega piirduda sooviks.

Portugal ei ole aga vaid Ronaldo + 10 teist mängijat. Kaitseliinis on kogenud Pepe kõrval Mancester Cityga Meistrite liiga võitnud Ruben Dias, poolkaitses tugevate Euroopa kõrgliigade mehed ning ründeliinis lisaks Ronaldole ja kolmele Silvale ka uueks Ronaldoks tituleeritud Joao Felix Madridi Atleticost ja Diogo Jota Liverpoolist.

Koosseisu ja eriti ründajate võimsust arvestades oli üllatav, et Ungari vastu läks aega lausa 84 minutit, et värav kirja saada. Tõsi, esimesele järgnes ka teine ja kolmas tabamus. Saksamaa vastu kulges kõik ilusti kuni turniiri parim väravakütt - omavärav Portugalile kaks palli võrku lõi ja 1:0 eduseisust sai 1:2 kaotusseis. Kaise lekkis igast nurgast ning 2:4 kaotus jättis Portugali viimase mängu eel pisut keerulisse seisu.

Selge on see, et võit viiks valitseva Euroopa meistri igal juhul edasi ning ka viik ei jätaks küsimusi õhku. Turniiri suursoosiku vastu pole aga ka viigistamine kuigi lihtne ülesanne. Kaotuse puhul poleks portugallaste õnneks ka veel miski kadunud, kuid see sõltub mitmest tegurist.

Kaotades jääks Portugal tabelis kolme punkti peale ja sellest piisab kolmandaks kohaks juhul, kui Ungari Saksamaad ei võida. Enne F-alagrupi mänge teame, et parimate kolmanda koha omanike võrdluses lähevad kindlasti edasi Tšehhi ja Šveits, kel kogutud neli punkti. Soome ja Ukraina on kolme punkti peal ning veel pole teada, mis saab E-alagrupis.

Soome väravate vahe on hetkel -2 ning Ukrainal -1. Porugalil on enne viimast mängu sama näitaja +1 ehk edasipääsuks piisab igal juhul ka kaheväravalisest kaotusest, sest väravaid on juba löödud rohkem kui Ukraina. Maksimaalselt kahe väravaga kaotades pole seega ka vahet, mis saab E-alagrupis, kus edasipääsu eest võitlevad Slovakkia, Hispaania ja Poola. Rootsi on nelja punktiga edasipääsu juba kindlustanud.

F-alagrupi võitja läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Šveitsi, Soome või Austriaga; teine koht mängib Inglismaaga ning kui edasi peaks saama ka kolmanda koha võistkond, on vastaseks kas Belgia või Holland.