Itaalia lõpetas alagrupifaasi täiseduga, Wales mängis pool tundi vähemuses

Kahe mänguga juba edasipääsu kindlustanud ning viimaseks alagrupivooruks koosseisus lausa kaheksa vahetust teinud Itaalia koondise ainsa värava lõi Atalanta poolkaitsja Matteo Psesina, kes suunas 39. minutil võrku Marco Verratti paremalt äärelt antud madala karistuslöögi.

Teise poolaja kaheksandal minutil lõi Federico Bernardeschi karistuslöögi posti, kolm minutit hiljem jäi Wales aga vähemusse, kui samale mehele tehtud vea eest saadeti platsilt ära Ethan Ampadu. Sellega tegi ta ka negatiivset ajalugu: nimelt sai 20-aastasest Chelsea kaitsjast noorim mängija, kes EM-finaalturniiril otse punase kaardi teeninud.

Itaalia lõpetas alagrupiturniiri üheksa punktiga ja väravate vahega 7:0, teiseks jäi neli punkti kogunud Wales (väravate vahe 3:2), kolmandaks samuti nelja punktiga lõpetanud Šveits (4:5) ning suurte ootustega tulnud Türgi jäi nulli peale (1:8). Itaalia läheb kaheksandikfinaalis vastamisi C-alagrupis teise koha saava meeskonnaga.

Enne mängu:

Kümme kohtumist järjest enda värava puhtana hoidnud Itaalia tagas tänavusel EM-il esimesena pääsu alagrupist edasi, olles turniiri alustanud kahe 3:0 võiduga. Alagrupis esikoha kindlustamiseks piisaks Walesi vastu ka viigist, kuid kui kohtumise võidab Wales, kerkivad hoopis nemad alagrupis esimeseks.

Itaalial on käsil 29-mänguline kaotuseta seeria, viimati kaotasid nad 2018. aasta septembris, kui jäid võõrsil alla Portugalile. Itaalia kõigi aegade rekord on 30 järjestikust mängu kaotuseta, selle tähiseni jõuti 1939. aastal.

Omavahel on Itaalia ja Wales vastamisi olnud üheksal korral ning seni pole veel kordagi viiki mängitud – seitse võitu on saanud Itaalia ja kaks Wales. Nende üheksa mänguga on Itaalia löönud Walesile 23 väravat, endale on aga lastud lüüa vaid viis.

Viimati mängisid nad 2004. aasta EM-i valiksarjas – 2003. aastal Milanos jäi Itaalia peale 4:0, veidi vähem kui aasta varem peetud avakohtumise Cardiffis võitis aga Wales 2:1. Rohkem pole Wales ametlikes mängudes Itaaliast jagu saanud.