Itaalia sai EM-finaalturniiri avamängus Türgi üle kindla võidu

Enne EM-finaalturniiri algust kaheksa kohtumist järjest võitnud Itaalia alustas mängu väga hästi ja pani Türgi avapoolajal tugeva surve alla.

Võimalusi oli mitmeid: kapten Giorgio Chiellini sai nurgalöögi järel peaga löögile, aga Türgi väravavaht Ugurcan Cakir lükkas palli sõrmedega üle lati, Ciro Immobile pöördelt löök läks väravast mööda ja samuti ka türklaste kasti pääsenud Lorenzo Insigne üritus. Väravad jäidki avapoolajal löömata.

Teise poolaja alguses kandis Itaalia surve lõpuks vilja, kui Domenico Berardi pääses 53. minutil paremalt äärelt kasti ja tema terava tsenderduse lükkas rinnaga oma võrku Merih Demiral. 66. minutil tõrjus Cakir Leonardo Spinazzola löögi, aga Immobile oli õigel ajal õiges kohas ja viis itaallased 2:0 juhtima, 79. minutil ebaõnnestus Cakiri väljalöök ning järgnenud olukorras vormistas Lorenzo Insigne täpse löögiga EM-i avamängu lõppskoori.

Enne mängu:

Roomas peetavale kohtumisele läheb selge favoriidina vastu maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev Itaalia, kes on võitnud enda viimased kaheksa kohtumist väravate vahega 25:0. Viimases kontrollmängus alistasid neljakordsed maailmameistrid Tšehhi 4:0, enne seda oldi 7:0 paremad San Marinost. Kaotuseta püsib Roberto Mancini juhendatav Itaalia aga juba 27 järjestikust kohtumist – viimati jäädi vastasele alla 2018. aasta septembris, mil alistuti 0:1 Portugalile.

Türgi hoiab maailma edetabelis 29. kohta ning oma viimases kontrollkohtumises enne EM-i võideti 2:0 Moldovat. Enne seda mängisid türklased Guineaga väravateta viiki, mais saadi 2:1 jagu Aserbaidžaanist. Viimasest kuuest mängust on Türgil ette näidata neli võitu ja kaks viiki, vastasele kaotati viimati mullu novembris, kui Ungari alistas türklased Rahvuste liigas 2:0.

Euroopa meistrivõistlustel on Itaalia triumfeerinud ühel korral, seda kodusel 1968. aasta EM-il. Kaks korda on tuldud hõbedale (2000, 2012), korra pronksile (1988) ja korra neljandaks (1980). Türgi parimaks tulemuseks on 2008. aastal saavutatud kolmas koht. Kaks meeskonda on varasemalt kohtunud 11 korral – kaheksa korda on võitnud Itaalia, kolm korda on mängitud viiki.

A-alagruppi kuuluvad lisaks Itaaliale ja Türgile veel Wales ja Šveits.