Särav Itaalia jätkas veel ühe 3:0 võiduga

Itaalia esimene värav tühistati, sest Giorgio Chiellini mängis enne tabamust käega, aga 26. minutil õnnestus Manuel Locatellil siiski skoor avada.

Teisel poolajal lisati veel kaks väravat: 52. minutil lõi Locatelli oma teise ja lõppseisu vormistas eelviimasel minutil ründaja Ciro Immobile.

Itaalia on alustanud turniiri seega kahe 3:0 võiduga, sest avamängus saadi sama skooriga jagu Türgist. Šveitsil on aga tunduvalt raskem seis, sest enne viimase vooru kohtumist Türgiga on neil tabelis vaid üks punkt 1:1 viigi eest Walesiga.

Enne mängu:

Tänavuse EM-i avamängus oli Itaalia 3:0 parem Türgist, Šveits mängis 1:1 viiki Walesiga.

Viimased kolm Itaalia ja Šveitsi omavahelist mängu on lõppenud viigiga, kuid viimati olid nad vastamisi 11 aastat tagasi, kui sõpruskohtumises lepiti 1:1 viiki. Itaalia viimane võit pärineb 2003. aastast, kui samuti sõprusmängus jäädi peale 2:1. Šveits sai viimati Itaaliast jagu 1993. aastal MM-valikmängus, võites kodus 1:0.

Kuigi Itaalia ja Šveits on omavahel väga palju mänginud, on see alles kolmas kord, kui vastamisi minnakse finaalturniiril. Viimati juhtus see ligi 60 aastat tagasi – 1962. aasta MM-il võttis Itaalia 3:0 võidu. Ühtekokku on nad mänginud koguni 58 korral ja neist 28 matši on lõppenud Itaalia võiduga, Šveits on saanud vaid kaheksa võitu.

Itaalia pole Roomas peetud EM- ega MM-finaalturniiri mängudes mitte kunagi kaotanud, seni on neil kirjas üheksa võitu ja kaks viiki.