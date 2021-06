Šveitsi peatreener kahetseb Walesi vastu kasutamata jäetud võimalusi

Peatreener Petkovici sõnul peab tema meeskond olema oluliselt täpsem oma võimaluste realiseerimisel meeskonna järgmistes kohtumistes. Hoolimata sellest, et Šveits sooritas kaks korda rohkem pealelööke kui Wales, ei suudetud kolme punkti siiski võtta. Breel Embolo juhtväravale vastas Walesi poolelt 74. minutil Kieffer Moore.

"Esimesed 75 minutit me tegime kõik ära, et võit kätte saada, aga me ei olnud piisavalt täpsed võimaluste realiseerimisel. Me ei kasutanud ära neid võimalusi, mis meil olid," rääkis pettunud Petkovic.

"Me peame aru saama, et tegu on ikkagi EM-finaalturniiriga. Siin ei ole nõrku tiime ja kui me tahame võita, siis me peame selle välja teenima näidates oma kvaliteeti väljakul," ütles Šveitsi peatreener. "Me ei ole viigi üle õnnelikud, aga peame selle ühe punkti vastu võtma ja üritama oma ülejäänud mängud võita," oli mees lootusrikas.

Šveits kohtub A-alagrupi teises voorus Itaaliaga, kes EM-i avamängus oli kindlalt skooriga 3:0 üle Türgist.