Vanameistrid vedasid Horvaatia kaheksandikfinaali

Šotimaal Glasgows peetud kohtumise avavärav löödi 17. minutil, kui Ivan Perisici eeltööst saatis palli võõrustajate võrku Nikola Vlasic. Šotimaa viigistas seisu avapoolaja lõpus, mil Horvaatia oli Andy Robertsoni tsenderduse järel raskustes palli klaarimisega ning võimaluse kasutas ära karistusala äärel oodanud Callum McGregor, kes lõi seisuks 1:1.

Horvaadid panid oma paremuse maksma teisel poolajal, mil võidu arhitektideks osutusid meeskonna 2018. aastal MM-i vedanud Luka Modric ja Ivan Perisic. Madridi Reali 35-aastane poolkaitsja Modric viis esmalt kauni kauglöögiga Horvaatia 62. minutil 2:1 juhtima ning veerand tundi hiljem andis koondise kapten nurgalöögi, millest Ivan Perisic lõi Horvaatia kolmanda ja viimase tabamuse.

D-alagrupis sai Horvaatia nelja punktiga kokkuvõttes teise koha, võites ühe, viigistades ühe ja kaotades ühe kohtumise. Alagrupi võitis seitse silma kogunud Inglismaa, kes alistas paralleelselt peetud mängus Tšehhi 1:0. Neli punkti kogunud Tšehhi võib jätkuvalt edasi pääseda kolmandate meeskondade arvestuses, ühele silmale jäänud Šotimaa jaoks on turniiri lõppenud.

D-alagrupi võitja kohtub F-alagrupi (Prantsusmaa, Saksamaa, Portugal, Ungari) teise meeskonnaga, grupi teine võistkond mängib E-alagrupi (Rootsi, Slovakkia, Hispaania, Poola) teise koha omanikuga.

Enne mängu:

Horvaatia ja Šotimaa on mõlemad saanud kahe mänguga kirja ühe punkti, kui eelmises voorus viigistati vastavalt Tšehhi ja Inglismaaga. Selleks, et hoida mingidki edasipääsulootused elus, tuleb mõlemal mäng võita.

Horvaatia kaotas avamängus Inglismaale 0:1 ja suutis teises kohtumises tänu Ivan Perišici tabamusele Tšehhilt viigipunkti kätte saada. 2018. aasta MM-i finalist on seisus, kus alagrupist edasipääsu tagaks ainult võit.

Ka Šotimaa alustas turniiri kaotusega, kui jäädi alla Tšehhile 0:2. Teises mängus Inglismaa oldi juba oluliselt paremad ja tasuks saadi viigipunkt. Kui šotlased tahavad oma turniiri jätkata, siis tuleb neil Horvaatia alistada, aga see ei saa olema lihtne, sest meeskonnas tähtsat rolli mänginud poolkaitsja Billy Gilmour ei saa positiivse koroonatesti tõttu kohtumises osaleda.

Ajalooliselt on Šotimaa olnud Horvaatiale väga ebamugav vastane, sest viies seni peetud kohtumises pole horvaadid võidurõõmu maitsta saanud. Viimased kaks mängu on lõppenud Šotimaa võiduga ja kolmel korral on lepitud viiki.