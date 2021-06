EM-i ajal vältab jalgpallistuudio kuus tundi

"See on küllalt massiivne. Me toome 11. juunist 11. juulini vaatajateni 150 tundi jalgpalliprogrammi. Kõik 51 mängu. Nii vene keeles ETV plussis kui ka eesti keeles ETV-s j ETV2-s," lausus Saarna.

"Avamäng on reedel - siis stardime pool kümme. Tund aega enne seda teeme ETV-s sissejuhatava saate. Alates laupäevast õhtune jalgpallistuudio stardib kell 18.30 ja vältab kuus tundi."

"Sisaldab kahte mängu, mängueelseid jutte-analüüse, vahestuudiot kahe mängu vahel, järelkajasid-tipphetki, mida täiendavad meie loodetavasti armastatud-hinnatud jalgpalliajakirjanikud ja -kommentaatorid," loetles sporditoimetuse juht.

Kahe mängu vaheline stuudioosa on meelelahutuslikuma lähenemisega ning seda veavad ERR-i raadio- ja telesaatejuhid.

"Seal näevad vaatajad paljude tuntud saatejuhtide intervjuusid, pooltundi, mida nad sisustavad külalistega rääkides. Tean juba ette ka mõningaid põnevaid eksperimente ja mänge."

"Kui seal jalgpallistuudios olla ja Euroopa meistrivõistluste ajal kahe mängu vahel, siis ilmselt jalgpalliteema vältimine ei ole kuidagi võimalik ja vaevalt seda püütakse ka teha, aga vahestuudiotes ei ole jutt ainult jalgpallist," lisas Saarna.

"Keskendume inimestele, stuudio juhile kui ka külalisele, kes võiks olla selline, kes enam televaatajale tutvustamist ei vaja või vastupidi - ilmtingimata vajab."

