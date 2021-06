UEFA palus Ukrainal poliitiline loosung mänguvormilt eemaldada

Ukraina kujutab oma mänguvormil riigi kaarti, millel on näha ka 2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaart. Venemaa mõistis Krimmi Ukraina osana näitamise hukka. Rahvusvaheliselt tunnustatakse Krimmi aga endiselt osana Ukrainast.

Särgi tagumisel küljel on kirjas sõnapaar "au Ukrainale", kuid särgi sisse on kirjutatud väljend "au kangelastele", mis on Ukrainas sõjaline tervitus.

Ukraina on öelnud, et särk on rahvusliku ühtsuse sümbol. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi postitas sel nädalal sotsiaalmeediakanalisse Instagram mängusärgiga jäädvustuse.

Moskva ja Kiievi suhted halvenesid järsult pärast Krimmi annekteerimist ja Venemaa toetatud separatistide mässu algust Ida-Ukrainas 2014. aastal.

Mänguvormiga seotud poleemikat kommenteerides ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova neljapäeval meediale, et sport ja poliitika peaksid lahus seisma. "Sport pole lahinguväljak, vaid võistluspaik; see pole poliitiline, vaid sportlik areen. Saage spordikangelasteks ja teil on oma au," ütles ta.

Ukraina peab 13. juunil Amsterdamis oma EM-i avamängu Hollandi vastu ning kohtub C-alagrupis ka Austria ja Põhja-Makedooniaga.