Kahekordne maailmameister Grönholm abistab Monza rallil debüteerivat poega

24-aastane Niclas Grönholm on viimasel viiel hooajal kaasa löönud rallikrossi MM-sarjas, mullu saavutas kaks etapivõitu teeninud soomlane kokkuvõttes neljanda koha ning oli neljas ka sel, koroonaviiruse tõttu lühikeseks jäänud hooajal.

Monzas istub Grönholm Škoda Fabia Rally2 evo rallimasina rooli, isa Marcus hoiab poja tegemistel silma peal rallipargis.

"Niclas on kahel korral osalenud Lapimaa rallil, aga see pole päris sama asi," sõnas vanem Grönholm WRC kodulehele. "See saab olema tema esimeseks asfaliralliks. Need katsed võivad tema jaoks olla rasked, sest tal ei ole kaardi koostamisega palju kogemusi. Kindlasti ei hakka ta rallikrossi autoralli vastu vahetama - see on vaid lõbutsemiseks."

Hooaja viimase etapi eel on autoralli MM-sarja üldliidriks 111 punkti kogunud Elfyn Evans, Sebastien Ogier kaotab talle 14, Thierry Neuville 24 ning Ott Tänak 28 punktiga.