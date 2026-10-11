VAATA OTSE | Kas Paide suudab Levadialt midagi kätte saada?

Levadia on hetkel kõrgliiga kindel liider ja liigub meistritiitli suunas. Tänavu on võidetud 22 ja viigistatud kuus kohtumist ning kaotatud vaid üks. Väravatevahe on pealinnaklubil pluss 60.

Paide Linnameeskond võitleb hetkel medalite eest. Neil on tabelis 51 punkti ehk neli vähem kui teisel kohal oleval Tallinna FC Floral, aga üks enam kui kolmandat positsiooni hoidval Nõmme Kaljul, kel ka üks kohtumine rohkem peetud.

Punktid Levadia vastu kuluks Paidele teise koha püüdmiseks hädasti ära, aga kui hooaja esimeses omavahelises kohtumises märtsis mängiti Levadiaga 2:2 viik, siis järgnevalt on tulnud kolm kindlat kaotust. Mais ja septembris kaotati koduväljakul 1:3 ja 0:2. Nende vahele jääb ka augustis toimunud Tipneri karikavõistluste matš, kus Levadia oli veel selgemalt 4:1 üle.

Hilisemas pühapäevases mängus tulevad väljakule FC Kuressaare ja Tallinna FC Flora.