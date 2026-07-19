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VAATA OTSE | Kellest saab jalgpalli maailmameister?

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Täna kell 21.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängult Hispaania - Argentina. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari.

Hispaania koondis alustas alagrupiturniiri 0:0 viigiga Roheneemesaarte vastu, aga alistas siis Saudi Araabia 4:0 ja Uruguay 1:0. Järgnevalt saadi jagu Austriast 3:0 ja kaheksandikfinaalist tänu Mikel Merino viimaste minutite väravale Portugalist 1:0.

Merino tõi Hispaaniale võidu ka veerandfinaalis Belgiaga (2:1). Seejuures oli Belgia ründaja Charles De Ketelaere esimene ja seni viimane jalgpallur, kes suutnud sel turniiril Hispaaniale värava lüüa.

Poolfinaalis oli Hispaania ootamatult kindlalt 2:0 üle Prantsusmaast. Väravateni jõudsid Mikel Oyarzabal penaltist ja Pedro Porro mängust.

Argentina võitis alagrupis kõik kolm kohtumist: Alžeeria alistati 3:0, Austria 2:0 ja Jordaania 3:1. Järgnevalt tuli vastaseks Roheneemesaared, kellest saadi jagu aga alles lisaaja järel 3:2.

Veelgi keerulisemaks osutus kaheksandikfinaal Egiptusega, kus meeskond oli veel 78. minutil 0:2 taga, aga lõpuks võideti siiski tänu lõpuspurdile 3:2. Lihtne polnud ka veerandfinaal Šveitsiga, mis võideti lisaajal 3:2.

Poolfinaalis Inglismaaga jäi Argentina teisel poolajal kaotusseisu ja suutis sarnaselt mängule Egiptusega lõpuminutitel keerulisest seisust väljuda. Enzo Fernandez viigistas 85. minutil ja üleminutitel lõi 2:1 võiduvärava Lautaro Martinez.

Kuigi tegemist on jalgpalli suurriikidega, siis pole nad suurturniiridel eriti kohtunud. Selleks tuleb minna ajas tagasi lausa 60 aastat - 1966. aasta MM-il jäi Argentina alagrupifaasis peale 2:1. Sõprusmänge on küll peetud, neist viimane jääb enam kui kaheksa aasta taha - 2018. aasta märtsis Madridis jäi Hispaania peale lausa 6:1.

Mõlemad koondised on viimastel aegadel võitnud tiitleid: Argentina mängib MM-il tiitlikaitsjana, aga on võitnud ka kaks viimast Copa Americat (2021, 2024). Hispaania on valitsev Euroopa meister. Tegemist on esimene korraga, kui MM-i finaalis saavad kokku valitsev Euroopa ja Lõuna-Ameerika meister.

Toimetaja: Siim Boikov

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Hispaania – Argentina
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari

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