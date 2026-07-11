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Inglismaa sai enne MM-i veerandfinaali tagasi kaks tähtsat mängijat

Jalgpalli MM
Declan Rice Inglismaa jalgpallikoondise treeningul
Declan Rice Inglismaa jalgpallikoondise treeningul Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpalli MM

Inglismaa jalgpallikoondis sai enne laupäeval peetavat MM-i veerandfinaali Norraga häid uudiseid, kui nii Marc Guehi kui ka Declan Rice tegid pärast tervisemuresid taas kaasa meeskonna ühistreeningu.

Crystal Palace'i keskkaitsja Guehi valmistumine tähtsaks kohtumiseks sattus nädala jooksul kahtluse alla, kuna teda vaevas reielihase vigastus. Rice jättis aga viimased treeningud vahele haiguse tõttu. Arsenali poolkaitsja tundis end halvasti pärast eelmise nädalavahetuse kaheksandikfinaali, kus Inglismaa alistas Mehhiko.

Reedel Miamis toimunud treeningul olid mõlemad mehed aga tagasi väljakul ning tegid Inter Miami treeningkeskuses kaasa kogu treeningu koos ülejäänud meeskonnaga. See annab peatreener Thomas Tuchelile lootust, et mõlemad on Norra vastu mänguvalmis.

Positiivseid uudiseid jagus ka Reece Jamesi osas. Chelsea äärekaitsja, kes on taastumas reielihase vigastusest, osales samuti treeningul ning on suure tõenäosusega valmis veerandfinaalis kaasa tegema.

Ainsana puudus Inglismaa koondise treeningult Jordan Henderson. Kogenud poolkaitsja taastub randmeoperatsioonist, millele eelnes õnnetu kukkumine pärast kaheksandikfinaali. Vigastus tekkis võidu tähistamise ajal Estadio Azteca staadionil. Kuigi Henderson mängida ei saa, viibib ta jätkuvalt koos ülejäänud koondisega Miamis, et meeskonda toetada.

Inglismaa naasis Floridasse esimest korda pärast turniirieelset treeninglaagrit. Reedene treening peeti ligi 33-kraadises kuumuses ning kõrge õhuniiskuse tõttu tundusid olud veelgi raskemad.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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