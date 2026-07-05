TÄNA OTSE | Brasiilia ja Norra mängivad veerandfinaalkoha eest

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril jätkatakse pühapäeval kaheksandikfinaalidega, mängupäeva esimeses kohtumises lähevad vastamisi Brasiilia ja Norra. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 22.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu.

FIFA maailma edetabelis kuuendal positsioonil paiknev Brasiilia alustas tänavust MM-i 1:1 viigiga Maroko vastu, aga alistas seejärel C-grupis nii Haiti kui ka Šotimaa 3:0, teenides sellega alagrupist esimesena edasipääsu. Play-off'i avaringis jäädi Jaapani vastu pooltunni järel kaotusseisu, aga Casemiro 56. minuti tabamus tõi tabloole viigi ning Gabriel Martinelli värav normaalaja viiendal üleminutil saatis brasiillased kaheksandikfinaali.

Viiekordset maailmameistrit ootab seal ees aga tugev Norra koosseis, kes teenis oma esimeses mängus I-grupis Iraani üle 4:1 võidu ning alistas siis Senegali 3:2. Peatreener Stale Solbakken otsustas viimases kohtumises Prantsusmaaga aga peatreener Stale Solbakken põhitegijad pingile jätta ning prantslased vormistasid kindla 4:1 võidu ja said sellega grupis esikoha.

Teisena edasi pääsenud Norra kohtus play-off'i esimeses kohtumises Elevandiluurannikuga ning teenis edasipääsu, kui tiimi suurim staar Erling Haaland 86. minutil skoori tegi ja Norrale 2:1 võidu vormistas.

"Haaland on suurepärane mängija ja ta on seda korduvalt tõestanud," rääkis Brasiilia ründaja Matheus Cunha pühapäevase vastasseisu eel. "Ta näitas oma taset Saksamaal ja nüüd Inglismaal. Me peame keskenduma tervele tiimile, neil on ka teisi ohtlikke mängijaid. Norra on üks raskemaid vastaseid, kellega selles faasis vastamisi minna."

Brasiilia on olnud samuti heas hoos ning saab Haalandile vastu panna oma superstaari, Madridi Reali dünaamilise ründaja Vinicius Juniori, kes lõi alagrupiturniiril neli väravat. "Vasak- ja paremkaitsjad mängivad olulist rolli, aga peame wing-back'e samuti aitama, et nad ei jääks üks-ühele olukordadesse, kus peavad üksinda töö ära tegema," rääkis Norra peatreener Solbakken. "Pole vahet, kes meil kaitses mängib, teised peavad teda toetama."

Norra treener tõdes, et eduka mängu võti peitub 25-aastase Haalandi käima saamises. "Oleme leidnud viise, kuidas teda toetada ja talle palli viia. Me ei saa Brasiiliat ootama jääda, peame olema ründavam tiim. Olgu see 90 või 120 minutit, Brasiilia vastu pead igal juhul mingid perioodid kaitsma, üritame just seal enda parima mängu mängida," lisas Solbakken.

Varasemalt on need kaks koondist läinud vastamisi neljal korral, Norra on teeninud kaks võitu ja kaks mängu on jäänud viiki. Ainus kohtumine maailmameistri võistlustel oli 1998. aastal, kui norralased 83. ja 89. minuti tabamustest alagrupiturniiril võidu teenisid. Norra langes konkurentsist aga kaheksandikfinaalis, Brasiilia jõudis finaali, aga pidi seal võõrustaja Prantsusmaa kindlat 3:0 paremust tunnistama.

Brasiilia ja Norra kohtumise võitja läheb veerandfinaalis vastamisi kas Mehhiko või Inglismaaga, kes peavad oma kaheksandikfinaali öösel vastu esmaspäeva. Pall pannakse mängu kell 3.