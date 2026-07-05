X!

TÄNA OTSE | Brasiilia ja Norra mängivad veerandfinaalkoha eest

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril jätkatakse pühapäeval kaheksandikfinaalidega, mängupäeva esimeses kohtumises lähevad vastamisi Brasiilia ja Norra. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 22.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu.

FIFA maailma edetabelis kuuendal positsioonil paiknev Brasiilia alustas tänavust MM-i 1:1 viigiga Maroko vastu, aga alistas seejärel C-grupis nii Haiti kui ka Šotimaa 3:0, teenides sellega alagrupist esimesena edasipääsu. Play-off'i avaringis jäädi Jaapani vastu pooltunni järel kaotusseisu, aga Casemiro 56. minuti tabamus tõi tabloole viigi ning Gabriel Martinelli värav normaalaja viiendal üleminutil saatis brasiillased kaheksandikfinaali.

Viiekordset maailmameistrit ootab seal ees aga tugev Norra koosseis, kes teenis oma esimeses mängus I-grupis Iraani üle 4:1 võidu ning alistas siis Senegali 3:2. Peatreener Stale Solbakken otsustas viimases kohtumises Prantsusmaaga aga peatreener Stale Solbakken põhitegijad pingile jätta ning prantslased vormistasid kindla 4:1 võidu ja said sellega grupis esikoha.

Teisena edasi pääsenud Norra kohtus play-off'i esimeses kohtumises Elevandiluurannikuga ning teenis edasipääsu, kui tiimi suurim staar Erling Haaland 86. minutil skoori tegi ja Norrale 2:1 võidu vormistas.

"Haaland on suurepärane mängija ja ta on seda korduvalt tõestanud," rääkis Brasiilia ründaja Matheus Cunha pühapäevase vastasseisu eel. "Ta näitas oma taset Saksamaal ja nüüd Inglismaal. Me peame keskenduma tervele tiimile, neil on ka teisi ohtlikke mängijaid. Norra on üks raskemaid vastaseid, kellega selles faasis vastamisi minna."

Brasiilia on olnud samuti heas hoos ning saab Haalandile vastu panna oma superstaari, Madridi Reali dünaamilise ründaja Vinicius Juniori, kes lõi alagrupiturniiril neli väravat. "Vasak- ja paremkaitsjad mängivad olulist rolli, aga peame wing-back'e samuti aitama, et nad ei jääks üks-ühele olukordadesse, kus peavad üksinda töö ära tegema," rääkis Norra peatreener Solbakken. "Pole vahet, kes meil kaitses mängib, teised peavad teda toetama."

Norra treener tõdes, et eduka mängu võti peitub 25-aastase Haalandi käima saamises. "Oleme leidnud viise, kuidas teda toetada ja talle palli viia. Me ei saa Brasiiliat ootama jääda, peame olema ründavam tiim. Olgu see 90 või 120 minutit, Brasiilia vastu pead igal juhul mingid perioodid kaitsma, üritame just seal enda parima mängu mängida," lisas Solbakken.

Varasemalt on need kaks koondist läinud vastamisi neljal korral, Norra on teeninud kaks võitu ja kaks mängu on jäänud viiki. Ainus kohtumine maailmameistri võistlustel oli 1998. aastal, kui norralased 83. ja 89. minuti tabamustest alagrupiturniiril võidu teenisid. Norra langes konkurentsist aga kaheksandikfinaalis, Brasiilia jõudis finaali, aga pidi seal võõrustaja Prantsusmaa kindlat 3:0 paremust tunnistama.

Brasiilia ja Norra kohtumise võitja läheb veerandfinaalis vastamisi kas Mehhiko või Inglismaaga, kes peavad oma kaheksandikfinaali öösel vastu esmaspäeva. Pall pannakse mängu kell 3.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

MM-i tänased mängud
22.50
ETV
1/8-finaal
Brasiilia – Norra
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

12:25

Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

10:51

TÄNA OTSE | Brasiilia ja Norra mängivad veerandfinaalkoha eest

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

04.07

Messi: tegime palju asju kehvasti

04.07

Prantsusmaa peab kaheksandikfinaalis põhipanustajata hakkama saama

04.07

Austraalia peatreener: teine jutt, kui noor kutt oleks sisse löönud

04.07

Colombia napsas kesiseks jäänud Ghana eest viimase pääsme

04.07

Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

03.07

Egiptus alistas penaltitega Austraalia ja pääses esmakordselt 16 sekka

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

12:49

Favoriidid hoidsid Mati Vetevoolu mälestusturniiril taset

12:25

Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

12:01

Eestlased tundsid Rootsi ja Läti kõrgliigas kaotusekibedust

11:35

Korvpallikoondise mänedžer: kui NBA suveliiga saab läbi, siis suhtleme Veesaarega

11:35

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

10:51

TÄNA OTSE | Brasiilia ja Norra mängivad veerandfinaalkoha eest

10:18

Zverev võitis kolmes setis, üllataja Fery tuli välja raskest seisust

09:41

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

09:10

Keskkooliõpilane alistas Teemantliigas valitseva olümpiavõitja

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo