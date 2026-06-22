TÄNA OTSE | Argentina läheb Austria vastu edasipääsu kindlustama

Jalgpalli MM-finaalturniiril kohtub tiitlikaitsja Argentina esmaspäeval Austriaga. Mõlemad meeskonnad võitsid J-alagrupis oma esimese mängu. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.50, kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Joel-Rasmus Remmel.

Tiitlikaitsja Argentina MM-finaalturniir algas kaheksakordse Ballon d'Or'i võitja Lionel Messi jõudemonstratsiooniga: kahe päeva pärast oma 39. sünnipäeva tähistav jalgpallilegend sai Alžeeria vastu kirja oma karjääri esimese kübaratriki MM-il ning vedas koondise 3:0 võiduni.

Austria kohtus avavoorus debütandi Jordaaniaga ning sai San Joses 3:1 võidu. See oli Austriale MM-il esimeseks võiduks pärast 1990. aastat, aga see ei tulnud kergelt: maailma edetabeli 68. riik tekitas võimalusi ning Austria pääses lõplikult juhtima 76. minutil ning lõppskoori vormistas Marko Arnautovici penalti 12 minutit pärast normaalaja täitumist.

Selle MM-i üheks põletavamaks teemaks on olnud joogipausid, mis viivad sisuliselt mängu kahest poolajast üle neljale veerandajale, nagu korvpallis. Nende mõju üle arutles mängueelsel pressikonverentsil ka maailmameistrite peatreener Lionel Scaloni.

"Kõik, mis mul mõttes on, võib pärast 22-23 minutit muutuda. Meie inimesed analüüsivad mängu ja otsime sellele lahendusi. Selle [pausi] jooksul saad teatud asju muuta ja on veider sellega kohaneda. Meie jaoks ei ole see veel normaalsus. Mõnikord muutub mäng pausi ajal täielikult," rääkis Scaloni.

"Austrial on väga head mängijad, nad on hea meeskond, kes avaldab kõrget pressi, vertikaalne tiim," kiitis Scaloni esmaspäevaseid vastaseid. "Teame, et nad on vastased, kellega tuleb arvestada. Sellest tuleb keeruline mäng. Mõlemad võitsid oma avamängu, see võib show paremaks muuta. MM-il ei ole lihtsaid mänge, isegi, kui mänge on rohkem," sõnas Argentina juhendaja.

Suure tõenäosusega on just Argentina ja Austria need meeskonnad, kes J-alagrupis esimese-teisena lõpetavad. Selle grupi võitja läheb 1/16-finaalis vastamisi H-grupi teise meeskonnaga, grupi teise koha omanik H-grupi võitjaga. See tähendab, et tänane mäng on edasisele mõeldes väga oluline: on tõenäoline, et H-grupi võidab Hispaania.