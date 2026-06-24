Kanadalast raskelt vigastanud Katari poolkaitsjale määrati võistluskeeld

Kanada juhtis B-alagrupi teises mänguvoorus Katari vastu 3:0, kui Madibo mõni minut pärast teise poolaja algust Konele vea tegi. Paraku sai kanadalane vasakule jalale aga niivõrd karmi hoobi, et murdis oma sääre- ja pindluu. Pärast videokohtuniku kontrolli anti vea teinud Katari poolkaitsjale punane kaart ning Kanada vormistas seejärel 6:0 võidu.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) distsiplinaarkomisjon teatas kolmapäeval, et on otsustanud karistada Katari mängijat veel viiemängulise võistluskeeluga. Kataril on säilinud veel võimalus alagrupiturniirist edasi pääseda, aga selleks on kindlasti vaja alistada kolmapäeva õhtul Bosnia ja Hertsegoviina esindus.

24-aastae Kone käis pärast mängu operatsioonil ning peab nüüd toime tulema pika vigastuspausiga, kuid teatas eelmisel nädalal, et saab usu toel sellega hakkama. "Tunnen teie armastust ja tuge, tänan teid kõiki. Te ei kujuta ette, kui tänulik ma olen kõigile, kes mulle kaastunnet soovinud on," kirjutas Sassuolo mängumees sotsiaalmeedias. "Tulen juba varsti tagasi ja loome uusi mälestusi."

Kanada peab oma viimase alagrupiturniiri kolmapäeva õhtul, kui vastamisi minnakse Šveitsiga. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.50.