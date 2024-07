Koeman kaotuse järel: VAR rikub jalgpalli

Holland läks kolmapäevast poolfinaali Xavi Simonsi ilusa värava järel seitsmendal minutil juhtima, vaid kümme minutit hiljem läks Denzel Dumfries oma karistusalas Harry Kane'i löögiüritust blokeerima, aga tabas õhus putsakorkidega Inglismaa kapteni jalga ning peakohtunik Felix Zwayer määras pärast küljejoone taga korduse vaatamist penalti, mille Kane realiseeris. Normaalaja esimesel lisaminutil tõi inglastele võidu vahetusmees Ollie Watkins.

"Minu arvates ei olnud see penaltivääriline," rääkis ise aastatel 1983-94 kaitsjana Hollandi koondist 78 mängus esindanud peatreener Ronald Koeman mängujärgsel pressikonverentsil. "Ta lõi palli ning nende saapad puutusid kokku. Minu arvamus on, et me ei saa korralikult jalgpalli mängida ja see on VAR-i pärast: see rikub jalgpalli."

"Tulemus valmistab pettumust, sest alustasime mängu hästi. Tundsime, et olime parem meeskond ning viimasel 20 minutil ründasime rohkem. Siis lõid nad ilusa värava ja mäng oligi läbi... seda on raske aktsepteerida," lisas Koeman. "Peaksime olema uhked, sest saavutasime nende nädalate jooksul palju. Oleme võidelnud nagu lõvid."

Inglismaa koondis on Gareth Southgate'i juhtimisel viimasel neljal suurturniiril jõudnud vähemalt poolfinaali, sellega pole hakkama saanud ükski teine Euroopa koondis. Eelmisel EM-il kaotas Inglismaa finaalis Itaaliale, koondise ainus suur trofee pärineb koduselt MM-ilt 1966. aastal.

"Võtsin selle töö vastu, et Inglismaa jalgpalli arendada ja oleme nüüd oma teises finaalis. See koondis pakub inimestele ilusaid õhtuid, viimase 50 aasta parimaid. Olen selle üle äärmiselt uhke, aga me ei ole veel lõpetanud. Valmistume nüüd kõige raskemaks ülesandeks. Tulime siia, et EM võita ja see on jätkuvalt meie eesmärgiks," sõnas Southgate.