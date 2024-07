Ronaldo penaltieksimusest: kui meeskond mind vajas, vajusin põhja

39-aastasel Ronaldol, kes mängu järel kinnitas, et need on tema karjääri viimased Euroopa meistrivõistlused, oli lisaaja esimese poole lõpus suurepärane võimalus Portugal juhtima viia, ent Sloveenia väravavaht Jan Oblak tõrjus tema 11 meetri karistuslöögi.

Lühikesel vaheajal nutma puhkenud Ronaldot lohutasid meeskonnakaaslased ning järgnenud penaltiseerias oli legendaarne portugallane esimene, kes Portugali penalti realiseeris. Diogo Costast sai esimene väravavaht, kes on EM-il penaltiseerias tõrjunud kolm lööki ning Portugal pääses kaheksa parema sekka, kus tuleb vastamisi minna Prantsusmaaga.

"Ka kõige tugevamatel inimestel on halvad päevad. Kui meeskond mind vajas, vajusin täiesti põhja," tunnistas Ronaldo mängu järel. "Kurbus alguses on rõõm lõpus. See ongi jalgpall, seletamatud momendid. Tunnen üheaegselt rõõmu ja kurbust, aga tähtis on seda hetke nautida. Meeskond sai suurepäraselt hakkama," lisas Ronaldo.

Ronaldo on sellel EM-il teinud 20 pealelööki, ent tabamuseni pole veel jõudnud. Ilma väravata on Portugali staar nüüd jäänud oma kaheksas viimases suurturniiride mängus.

"Cristiano on kõige töökam mängija. Mõistan, miks ta on nii frustreerunud, ta pühendab jalgpallile kogu oma aja. Tundsime, et peame jätkama uskumist: kõik teevad vigu, aga tähtis on see, kuidas neile vigadele vastame," kommenteeris Portugali kangelaseks kerkinud Diogo Costa.