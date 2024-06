Gruusia läks juhtima, aga Hispaania näitas teisel poolajal võimu

Hispaania hoidis Kölnis esimese veerandtunni jooksul oodatult palli ligi 90 protsenti mänguajast ning otsis väga tempokalt avaväravat, ent täiesti vastupidiselt mängu käigule suutis taaskord esimesena nõelata Gruusia: kõigis nende senistes mängudes värava löönud Georges Mikautadze vedas 18. minutil kiirel vasturünnakul keskväljal palli ja leidis paremalt äärelt sööduga Otar Kakabadze, kelle terav tsenderdus põrkas Unai Simoni selja taha keskkaitsjast Robin Le Normandist.

Gruusia näitas ka Hispaania vastu üliteravaid kontrarünnakuid, millega sel EM-il - eriti nende 2:0 võiduga lõppenud mängus Portugali vastu - palju austajaid teeniti. Mitmel puhul pääses jooksma nende suurim staar Hvitša Kvaratskhelia, kes üritas teisel poolajal Simoni üllatada ka löögiga oma väljakupoolelt; rohkem grusiinidel aga sajaprotsendilisi väravavõimalusi ei olnud.

Sama ei saa öelda Hispaania kohta, kes jätkas pärast Gruusia väravale järgnenud väikest toibumisperioodi mängu domineerimist ning tegi lõpuvileks koguni 34 pealelööki (13 raamidesse). Hiilgava mängu tegi Nico Williams ja just tema söödust viigistas 39. minutil karistusala joonelt võrku saadetud madala löögiga Rodri, kuus minutit pärast teise poolaja algust viis Lamine Yamali tsenderdusest hispaanlased juhtima Fabian Ruiz.

Mängu lõpus Gruusia väsis, nende kaitseliini tekkisid suured augud ning Hispaania oleks viimase veerandtunniga võinud lüüa rohkemgi kui kaks väravat. 75. minutil realiseeris Williams suurepäraselt kiirrünnaku ning lõppskoori vormistas kaheksa minutit hiljem Dani Olmo.

Tõelise maiuspalana kohtub Hispaania 5. juulil Stuttgardis toimuvas veerandfinaalis võõrustajariigi Saksamaaga.

Õhtu esimeses mängus kohtuvad Inglismaa ja Slovakkia. Omavahel on need kaks riiki mänginud kuuel korral ning kõik kuus kohtumist on võitnud Inglismaa. C-alagrupi võitja Inglismaa kogus alagrupis kokku viis punkti. Nad võitsid Serbiat 1:0, mängisid Taaniga 1:1 ja Sloveeniaga 0:0 viiki. Slovakkia pääses E-alagrupist edasi nelja punktiga, mis andis kolmanda koha. Slovakkia üllatas Belgiat 1:0 võiduga, kaotas 1:2 Ukrainale ning mängis Rumeeniaga 1:1 viiki. Inglismaa ja Slovakkia mäng algab kell 19.00.

Päeva teises mängus lähevad vastamisi Hispaania ja Gruusia. Riigid on omavahel mänginud seitsmel korral: Hispaanial on kuus ning Gruusial üks võit. Gruusia sai F-alagrupis kolmanda koha. Nad võitsid 2:0 Portugali, kaotasid 1:3 Türgile ning mängisid Tšehhiga viiki 1:1. Hispaania saavutas B-alagrupis üheksa punktiga kindla võidu. Avamängus alistati Horvaatia 3:0, seejärel saadi jagu Itaaliast 1:0 ja viimasena võideti Albaaniat samuti 1:0. Pall pannakse mängu kell 22.00.

Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudiot juhib Aet Süvari.