Ungari peatreener: meid tuleb kaitsta samamoodi nagu Saksamaad või Inglismaad

"Ma ootan kõigilt kohtunikelt alati sama: et nad on töötaks ühtlaselt esimesest minutist viimaseni," sõnas Rossi pressikonverentsil enne viimase vooru kohtumist Šotimaaga. "Kahjuks Hollandi kohtunik seda meie mängus Saksamaaga ei teinud. See on kõik."

"Ma ei otsi vabandusi. Kui nad oleks enne esimest väravat selle selge vea ära vilistanud, oleks Saksamaa ilmselt ikkagi võitnud, sest nad lõid teisel poolajal veel ühe värava. Asi ei ole selles."

"Asi on meeskonna võimalustes sellisel turniiril," jätkas ta. "Eriti, kui on kasutada VAR, siis ei peaks meeskonna prestiiž maksvusele pääsema. Meid või Gruusiat tuleb kaitsta täpselt samamoodi kui Saksamaad, Inglismaad või Itaaliat."

Ungari koondis on alustanud EM-finaalturniiri kahe kaotusega, kuna esimeses voorus jäädi alla ka Šveitsile 1:3. Siiski ei ole nende lootused edasi jõuda täiesti kadunud, kui pühapäeval õhtul saadakse jagu Šotimaast.