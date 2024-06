EM-i blogi | Martinez: platsile jooksvad fännid tekitavad probleeme

Võõrustaja Saksamaa on A-alagrupist juba edasipääsu kindlustanud, kui alistas turniiri avamängus Šotimaa 5:1 ning teises kohtumises Ungari 2:0. Kahe võidu eest teenitud kuus punkti on juba neile edasipääsu taganud, aga viimases kohtumises minnakse veel vastamisi alagrupis teist kohta hoidva Šveitsiga, kes teenis Ungari vastu 3:1 võidu, aga mängis Šotimaaga välja 1:1 viigi.

Kodupubliku tuge nautiv Saksamaa on küll pärast kaht mängu alagrupis esikohal, aga neli punkti kogunud Šveitsil on võimalus võiduga neist mööda hüpata. Šveitsi edasipääs oleks ka kaotuse puhul suhteliselt kindlustatud, sest Šotimaa on kolme punkti kaugusel ja jääb väravate vahega alla.

Šotimaa ja Ungari vahelises mängus on kaalul aga veelgi rohkem, sest kui šotlased mängivad teise koha nimel, siis seni null punkti teeninud Ungaril on võimalus võiduga veel alagrupis kolmandaks kerkida. Mõlemal on veel võimalus edasi pääseda, aga ellujäämiseks on kindlasti võitu vaja.

Kokku peetakse jalgpalli EM-il kuus alagrupiturniiri, igast grupist pääseb otse edasi kaks meeskonda, kuid kolmandaks jäänud meeskonnad pannakse alagrupiturniiri järel ühte tabelisse. Praeguse seisuga on Šotimaa nende meeskondade seas viimane, seega võit on kriitilisele tähtsusega. Lisaks tuleb omajagu väravaid lüüa.

Šveitsi ja Saksamaa kohtumist kanalil ETV kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Mihkel Uiboleht, stuudiot juhib Aet Süvari. ETV+ ülekannet Šotimaa ja Ungari vahel kommenteerivad Alvar Tiisler ja Markus Jürgenson. ETV+ saab valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel.

Mõlemad mängud on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis.