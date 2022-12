MM-ajalugu teinud Messi koondisekarjäär ei lõppe: tahan mängida tšempionina

35-aastane jalgpallilegend tegi Katari MM-il ajalugu, kui temast sai esimene mängija, kes löönud värava nii alagrupiturniiril kui igas sellele järgnenud mängus kuni finaalini välja. Messi lõpetas MM-i seitsme väravaga ning nimetati ühtlasi turniiri parimaks. Finaal oli tema MM-turniiride 26., millega läks kõigi aegade arvestuses sakslasest Lotthar Matthäusist mööda esimeseks.

Messi rääkis enne finaali, et pühapäevane mäng jääb tema jaoks viimaseks MM-finaalturniiridel, kuid sõnas pärast võitu, et tahab koondisekarjääri jätkata. "Ma ei lõpeta. Tahan Argentina särgis edasi mängida maailmameistrina. Armastan seda, mida teen; armastan koondises olemist. Võtan karika Argentinasse kaasa, et seda kõigi teiega nautida," rääkis ta kodumaa meediale.

"See on kõigi mängijate lapsepõlveunistuseks," jätkas Messi. "Mul oli õnne, et suutsin oma karjääri jooksul kõike saavutada ning see, mis oli veel puudu, on mul nüüd käes. See on hullumeelne... vaadake, kui ilus ta [MM-trofee] on. Tahtsin teda nii väga."

Argentina peatreener Lionel Scaloni polnud oma intervjuudes mõistagi kiitusega kitsi. "Kõigepealt tahan öelda, et me peame talle [Messile] 2026. aasta MM-iks koondises koha säilitama! Kui ta jätkab mängimist, on ta ka siis meiega. Tal on enamgi kui välja teeninud selle, et otsustada, kas tahab edasi mängida. Tema ning ta meeskonnakaaslaste juhendamine on niivõrd suur nauding: kõik, mida ta oma tiimikaaslastele edastada suudab on erakordne, ma pole midagi sellist kunagi varem näinud," rääkis Scaloni.