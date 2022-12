VIDEOD | Maailmameister Argentina jõudis kodumaale

Argentina koondislasi kandnud lennuk tegi esmalt madala ülelennu Buenos Airese kesksest obeliskist, kus on jätkuvalt tiitlit tähistamas suur hulk inimesi ning maandus siis Ezeizas kohaliku aja järgi kell 2.24 varahommikul. Lennujaamas oli teiste seas kangelasi vastu võtmas Argentina siseminister Wado de Pedro, migratsioonidirektor Florencia Carignano ning Katari saadik Battal Al Dosari.

Mängijad tegid traditsioonilise triumfibussi katusel juba esimese lühikese sõidu, aga esmalt puhatakse alaliidu treeningkompleksis välja ning õige paraad Buenos Aireses algab lõunal ehk Eesti aja järgi teisipäeva õhtul.

This video of Argentina fans greeting the team after leaving the airport in Buenos Aires is unreal



This was also around 4am local time



(via rodridepaul IG) pic.twitter.com/2zOFRIdOkm