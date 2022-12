Portugal lõi Šveitsi puuri palle täis ning pääses edasi veerandfinaali

Portugal asus kohtumist 17. mänguminutil 1:0 juhtima, kui skoori tegi Cristiano Ronaldo asemel algkoosseisu pandud Goncalo Ramos. Pall tuli kasti ning Ramos lõi üsnagi terava nurga alt peale, kuid pall lendas otse ette ristnurka.

Portugal suurendas 33. minutil eduseisu kahele väravale, kui 39-aastane Pepe lõi nurgalöögist tulnud palli peaga Šveitsi väravavõrku. Portugal võitis avapoolaja 2:0.

Teise poolaja algul lõi Portugal viie minutiga kaks väravat ja suurendas eduseisu neljale väravale. 51. minutil sai Ramos kirja oma teise tabamuse ning Raphael Guerreiro skooris 55. minutil. Kõigest kolm minutit hiljem avas ka Šveits skoori, kui nurgalöögist tulnud palli lõi Manuel Akanji Portugali väravavõrku.

67. minutil leidis Portugal taas tee Šveitsi väravani. Joao Felix andis hea söödu Ramosele, kes lõpetas rünnaku efektse tõstega üle Šveitsi väravavahi Yann Sommeri. Vaid 21-aastane Ramos sai kirja oma kolmanda värava ehk tegi kübaratriki. Tegemist oli 53. kübaratrikiga MM-i ajaloos. Kohtumise viimastel minutitel tegi veel skoori vahetusest sekkunud Rafael Leao ning lõpuks alistas Portugal 6:1 Šveitsi.

Veerandfinaalis minnakse vastamisi Marokoga.

Enne mängu:

Portugal alustas turniiri 3:2 võiduga Ghana üle. Seejärel saadi kindlalt 2:0 jagu Uruguayst ning enne viimast vooru oli edasipääs tagatud. Kolmandas alagrupimängus kaotati 1:2 Lõuna-Koreale, kuid hoolimata sellest mindi H-alagrupist esimesena edasi.

Šveits sai turniiri esimeses mängudevoorus 1:0 jagu Kamerunist. Teises kohtumises jäädi 0:1 alla Brasiiliale. G-alagrupi viimases mängus saadi väravaterohkes kohtumises 3:2 jagu Serbiast. Brasiilia järel pääseti teisena edasi.

Portugali parim tulemus MM-ilt pärineb 1966. aastast, kui tuldi kolmandaks. 2006. aastal pääseti poolfinaali ning saavutati neljas koht. Šveitsi paremad tulemused pärinevad ammustest aegadest. Aastatel 1934, 1938 ja 1954 jõuti välja veerandfinaali. Viimasel kahel MM-il on kaheksandikfinaalis välja langetud. Parim koht saavutati 1950. aastal, kui tuldi kuuendaks.

Portugal ja Šveits on varasemalt kohtunud päris palju. Viimasest kümnest omavahelisest mängust on Portugal võitnud kuus ning Šveits kolm korda. Ühe korra on mäng lõppenud 1:1 viigiga.

Käimasoleval aastal kohtuti kahel korral UEFA Rahvuste liiga raames ning seal võitis Portugal ühe mängu 4:0 ning teise võitis Šveits 1:0.